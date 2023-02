Turismo a la incertidumbre

El círculo cercano de Correa no pudo contener su obsesión por controlarlo todo y nos convertimos en un país zombi. Se proscribió pensar. Se ilegalizó opinar.

Toda organización ciudadana era subversiva. El círculo cercano de Lasso se amoldó a su inmovilidad y cedió el gobierno a jueces y fiscales que no laboran: facturan. Se franquiciaron las cárceles y el país a las mafias locales y extranjeras. Pasamos de un extremo a otro, algo típico del Ecuador que no encuentra el punto de equilibrio emocional, político, ni económico. El triunfo del “No” es una invitación a los narcos del planeta.

Los social cristianos rechazan el acuerdo solicitado por el Presidente, sin entender que la pérdida de Guayas y Guayaquil, es un castigo por complotar contra su tendencia y mantienen la incoherencia como la vía directa a su extinción.

Los candidatos del centro no se unieron ni se unirán para las próximas elecciones; sus egos aplastan al país y allanarán el nuevo triunfo de un correísmo recargado, que no necesita de la izquierda y su único rival real son los comunitarios, fuerza política que con Iza presidenciable, pondrá al país a votar entre dos autoritarismos.

Que el 70% del país no apoya a los revolucionarios. Es cierto. Pero es suficiente para gobernar eternamente sobre docenas de micro partidos ricos en aspirantes y pobres en seguidores.

En el supuesto que se permita terminar este periodo presidencial, no habrá más inversiones en turismo, no hay razones para creer que se legisle y regule, por lo que el caos, la informalidad y la opacidad del número de turistas; nos restarán calidad, seguridad y el turismo extranjero no sé recuperará.

En el posible que se convoque a la muerte cruzada, también será la muerte del turismo internacional y la veloz fuga de capitales, pero sobre todo de personal calificado; muy escaso y demandado en Europa, con un déficit del 30% en el sector turístico, por lo que se abrirá la posibilidad de migrar masivamente eliminando la visa Schengen.