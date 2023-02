Turismo a los imperios

La ostentosa belleza de París, Roma, Estambul, están en relación directa a la extensión de los territorios que invadieron y saquearon. Hace 500 años no era lo mismo invadir una Europa llena de riqueza, armas y conocimiento; que asaltar una América pobre sin nada que aporte al enriquecimiento inmediato de los invasores, que debieron transformarse en colonizadores para rentabilizar la tierra.

No es coincidencia que los destinos más importantes del turismo mundial, sean capitales de los antiguos imperios, que alimentaban sus ejércitos con lo que depredaban. Donde sus clanes, luchaban entre ellos, pero llegaban a acuerdos el momento de las conquistas. Estos mismos imperios desaparecieron cuando dejaron de expandirse y no pudieron pagar sus gigantescos ejércitos inmovilizados; y las luchas internas por el control total, les debilitaron hasta caer víctimas de otras potencias en ascenso, como Roma ante los otomanos.

Incluso en América, los sitios más turísticos son antiguos imperios voraces y sangrientos, como los Aztecas o los Incas. Las pirámides mexicanas o Machu Pichu fueron construidas al costo de miles de vidas de esclavos.

Hoy los ex imperios europeos mantienen facciones en pugna, pero al llegar al poder buscan el desarrollo de todo el país, sabiendo que aun sus rivales se beneficiarán y crecerán hasta desafiarles el poder.

Nosotros no descendemos de conquistadores, al contrario, siempre fuimos conquistados, más que por superioridad de los invasores, por las traiciones entre nosotros. Venimos de esa estirpe, con tal que mi rival muera no me importa morir. No me interesa dejar mi descendencia a merced de la pobreza, de la esclavitud de las drogas, de la violencia de las pandillas, si en el camino destruyo a mi rival político; aunque sea de mi misma tierra, hable el mismo idioma, tenga la misma cultura, incluso si profesa la misma fe.

No pudimos frenar la invasión de los Karas, ni de los Incas, ni de los Hispanos; ni siquiera de la hamburguesa y la papa frita.