Turismo a la gremialidad

Argumentando que se coartaba la libertad de asociación, el Tribunal Constitucional emitió en el Segundo Suplemento del Registro Oficial 336 del miércoles 14 de mayo del 2008, la resolución que declaró inconstitucional las disposiciones que exigían la afiliación a colegios y cámaras; ese fue el inicio del incontrolable caos y violencia que hoy destruye el Ecuador.

El modelo socialista actual, se diseñó para que haya un policía por cada ciudadano, que paga el sueldo del policía, el juez, el fiscal, etc.: modelo estatista irracional que despoja soberanía al ciudadano productivo, da luz verde al informal y protege al criminal.

Civilizar la barbarie actual exige que la sociedad civil vuelva a ser parte de la vigilancia de toda actividad económica y profesional a través de gremios, asociaciones, cooperativas, sindicatos, comités, etc., que controlen a sus integrantes y su aval, sea requisito previo a las venias estatales. La mala práctica debe ser juzgada por quienes la conocen, no por burócratas ajenos a la praxis.

En turismo, todo servicio de alimentos, bebidas, hospedaje y tour operación, solo debe ofertarse afiliado a una Cámara de Turismo, sin cuya fianza no se obtiene el permiso anual de funcionamiento municipal y demás docenas de permisos. Casi todos los problemas se resuelven dentro del gremio, bajo su reglamentación. Así funcionábamos antes del socialismo: civilizadamente, en fraternidad y capacitación constante. La intervención de las autoridades era esporádica; no así hoy: desbordadas de denuncias y problemas que no avanzan a leer menos a resolver.

Igual debe ser con Colegios Profesionales y similares, sin su aval nadie puede ejercer la profesión y ser expulsado implica no poder practicarla, perder el cargo público. Los jueces oscuros que envilecen la justicia, serán tirados al tacho de basura por sus colegas; se auto depura el sistema judicial, se ataca la criminalidad y para ello no necesitamos consulta ni nueva constitución.