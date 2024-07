Somos dueños que podemos generar riqueza para todos nosotros: costeños, serranos, amazónicos e insulares; cada región tiene ventajas competitivas sobre las otras, lo que en vez de rivales nos hace complementarios. Podemos salir de la pobreza en una década y llegar a ser parte del primer mundo en dos; pues los recursos los tenemos en demasía, la mayoría de ellos son de alta demanda en el resto del planeta, por lo que deberíamos estar exportando 10 veces más de lo que ya vendemos.

Paisajísticamente, somos una sucursal del paraíso. Tenemos todos los climas del mundo, desde playas hasta nieve en un espacio pequeño. Uruguay, con un paisaje uniforme, recibe un millón más que su total de habitantes. Proporcionalmente, deberíamos recibir unos 22 millones de turistas al año y cada rincón del país se beneficiará de los ingresos dejados por los visitantes.

Pero en vez de aprovechar todo ese infinito potencial productivo y turístico, preferimos amenazar, atacar, robar, llorar, asaltar, ensuciar, contaminar y matarnos. Es claro que hay una maldición en este país, para pudiendo ser ricos, escojamos ser miserables. Ecuador no tiene un bonito futuro. Se está convirtiendo en una carnicería, un basurero, un matadero, un cementerio.

Es claro que nadie quiere dejar un mejor país a sus hijos. Todos quieren llenarse hasta hartarse sin trabajar, estafando, mintiendo y en eso entrenan a sus hijos, que sean mejores mentirosos y ya participan para alcaldes, concejales, crean movimientos políticos que tiene como esencia: mentir.

La migración masiva que sufrimos este momento es abrumadora. Miles se van, pero por favor no envíen dinero acá para subsidiar a tanto delincuente que se dice autoridad, gobernante. No construyan casas en las que no van a vivir. Vivan bien e inviertan dónde tuvieron la suerte de ser acogidos.

Hemos perdido como sociedad la capacidad de resolver problemas básicos como la basura o el agua y ello nos pone no en vías de desarrollo, sino en dirección contraria.