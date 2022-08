Turismo es des-igualdad

Me invitaron a un hermoso hotel de cadena ubicado junto al mar en un país caribeño y la pasé divino. Luego, la misma cadena me invitó a uno de sus hoteles en otro país; el hotel era idéntico, aunque el paisaje diferente. La tercera vez que viajé, me aburrí. Mismo diseño, comida, uniformes, habitaciones; todo similar. Un viaje desperdiciado, no viví la aventura del descubrimiento, no me emocioné con nuevas experiencias.

La naturaleza se caracteriza por ser disímil. No existen planetas o formas de vida idénticas en el universo. Ni siquiera hay en la tierra dos personas con huellas digitales exactas. Lo idéntico es un fenómeno. Miramos gemelos y nos sorprendemos; si son trillizos nos asombramos.

La naturaleza también se caracteriza por ser abundante. La pobreza no es un estado natural del ser humano, sino una condición inducida por la educación, las creencias y las ideologías, que son prisiones de nuestras ideas que nos atan a doctrinas del pasado y nos impiden acceder a un futuro de abundancia.

Los políticos que promueven la igualdad en un universo infinito donde lo igual es una rareza: nos engañan. Perseguir la igualdad suena justiciero y romántico, pero es paradójico. Si ofrecemos alcanzar el poder para que todos sean felices, es disparatado intentarlo. Para alguien es tener tiempo y recursos para viajar por todo el planeta. Para otro, es tener el mismo tiempo para encerrarse en casa y escribir un libro, pintar, aprender otro idioma.

Si la tierra fuera pareja, no tendría sentido viajar. La diversidad de culturas, paisajes y personas, es el gran impulsor del turismo. Hasta hace 40 años se decía: si conociste un Hilton, los conociste todos; porque la marca imponía estándares estrictos. Hoy cada hotel busca ser una obra de arte diferenciada.

Ecuador es uno de los países más bellos del mundo precisamente por la divergencia de sus paisajes. Quienes ofertan hacernos iguales en pensamientos e ideologías: fracasarán.