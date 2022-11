Turismo a la endogamia

La última vez que vio a su padre armado y cubierto de pintura de guerra, le dejó la misión de vigilar con precisión: que los hijos de quiénes serían sus nuevos hermanos, solo sean pareja de las hijas de sus actuales hermanos. Luego de varios días de ausencia, solo la mitad de los guerreros que acompañaron a su padre volvieron, trayendo prisioneras a mujeres jóvenes fértiles, niñas y niños aterrorizados que no hablaban aun, pero fueron recibidos con mucho amor y crecieron felices.

Durante años él, junto a su madre, determinaron quienes podían o no unirse y florecieron muchas parejas felices; pero con los años ya no había sangre nueva, su comunidad llegó a la saturación genética. Siguiendo las enseñanzas de su padre, ubicó otra familia sin parentesco con su grupo ni con el que su padre atacó y capturó niños años atrás. Repitió el ciclo de entrenar a su hijo mayor y delegar la misma misión de vigilar el correcto cruce de sangres.

Los más viejos encabezan el ataque pues seguro morirán; los más fuertes son la segunda oleada que aniquila a todos los varones que tengan de unos 7 años en adelante; es imprescindible asesinar a los adolescentes y niños, porque de escapar vivirán para la venganza; y los más jóvenes de sus guerreros, trasladarán la preciosa carga genética que impedirá la extinción de su familia y que nazcan niños deformes o enfermos con quienes la selva no tiene compasión.

La endogamia es la principal plaga de una exuberante selva habitada por tantos individuos diferentes, que procrear implica superar grandes distancias y obstáculos. Igual sucede con las plantas, árboles y animales.

Los grupos humanos solo sobreviven si absorben a los más débiles por lo que siempre buscan sangre nueva. Esta historia de mezclas y masacres no es ficción, ha ocurrido siempre en las zonas intangibles de la Amazonía. No contactar, no mezclarse: significa perecer.