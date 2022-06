Turismo a los cuarteles

El modelo cubano era extenuante, exigía una sanguinaria milicia rural, a los Castro les funcionó, pero miles murieron y asesinaron en Latinoamérica calcando guerrillas que jamás llegaron a gobernar. El cómodo modelo chavista parte de la vocería monótona del discurso por los pobres, no necesita un ejército: se toma y controla el ya existente. Se clonan muchas organizaciones anti sistema, se forman distintos partidos políticos y ya en el poder: a perpetuarse. Los hijos de los Castro, Chávez, Ortega, son millonarios.

Petro no va a gobernar Colombia en favor de los pobres, va a demoler un ejército combativo y altamente entrenado, para dar luz verde a los negocios de sus camaradas, que con él en el poder, infiltrarán la tropa y romperán la línea de mando, tal como se hizo en Ecuador; donde al igual que en el resto de la izquierda latinoamericana, parlotean temerosamente que los militares no deben politizarse; pero para que eso sea realidad, deben actuar en independencia de leyes hechas por políticos y regirse por códigos propios. ¿Es legítimo que los uniformados ecuatorianos obedezcan leyes creadas por políticos que se asociaron para delinquir?

Los ejércitos armados no son garantes de la democracia si actúan bajo órdenes de unos actores que amenazan con eliminar a otros, porque no siguen su línea de pensamiento. La garantía se fundamenta en la imparcialidad ideológica.

Petro no va a renovar la democracia, sino a acallar las armas que reprimen a sus coidearios atrincherados el narco, el secuestro y el lavado. Lo primero que hará serán cambios constitucionales para humillar y doblegar el ejército “al poder civil”. Luego hará turismo por los cuarteles; y conforme a la franquicia chavista: reemplazará a los generales patriotas, por débiles y obedientes a cambio de becas y puestos diplomáticos para sus hijos; desarmará a la población y eliminará toda resistencia a un absolutismo con dos ejércitos: uno legal y otro encubierto. Ecuador perderá los territorios de la frontera norte.