Tres tristezas de la política

La política ecuatoriana y la política latinoamericana funcionan por oleadas. Pasó la oleada de militares que se preparaban para gobernar y gobernaron; pasó una oleada de partidos políticos que tenían ideales; y pasó otra oleada de populismos que creían en el pueblo. Ahora tenemos aves de paso que ni gobiernan ni tienen objetivos ni creen en el pueblo. Esta desgracia se fabricó con tres calamidades.

La primera es la corrupción. Los políticos perdieron orientación, ya no piensan en resolver los problemas de la gente sino en sus intereses. Los partidos no se hacen responsables de los candidatos que proponen a los electores y no tienen afán por regenerarse. Los dramáticos acontecimientos en Argentina y Perú han sido provocados por la corrupción.

La segunda calamidad es que la izquierda no reconoce sus pecados: atentados contra la libertad de expresión, el autoritarismo y la corrupción. Lula, Cristina, Correa, Castillo y sus seis antecesores forman parte de un sindicato de expresidentes ladrones que se protegen entre ellos y mantienen una lavandería de imagen que sirve para Instaurar la impunidad. Desconocen a la justicia.

La tercera calamidad es la inestabilidad y la ingobernabilidad producto de un déficit de democracia. Los que ganan las elecciones quieren perpetuarse y los que pierden las elecciones se convierten en golpistas; las manipulaciones para permanecer en el poder o para impedir su ejercicio terminan convirtiendo a los gobernantes en inútiles.

Para superar estos males y la polarización paralizante, los remedios son la regeneración de los partidos políticos y la reconciliación nacional para hacer una política civilizada, válida para todos, antes de que sea tarde.

El resentimiento de los electores y la indolencia de los políticos provocan en todos los países de la región el rechazo a los partidos y a la actividad política. En Chile, Perú, Colombia, desaparecieron los partidos tradicionales y los electores optaron por enemigos del Sistema.