Tres líneas críticas

Existen líneas divisorias conceptuales entre quienes pensamos de una u otra manera sobre una inmensa variedad de temas, algunos francamente frívolos, otros de mediana importancia, y unos cuantos que son críticos.

Ofrezco algunas reflexiones sobre tres de estos últimos que son de especial relevancia cuando dos de nuestros países, Ecuador y Perú, están muy cerca a elecciones que definirán el rumbo de unos 50 millones de latinoamericanos.La primera línea divisoria crítica es entre quienes se abstienen de alguna forma y, del otro lado, quienes participamos en la toma de importantes decisiones sociales. Los que se abstienen pueden hacerlo de tres maneras: no votan (y luego ven cómo arreglan las posibles consecuencias), o votan nulo o en blanco. Cualquiera que elijan, los tres son caminos de irresponsabilidad, una triste abdicación de la condición esencial de ciudadano que prioriza su protesta, o su desgano, o su inconformidad con quién sabe qué por sobre el simple hecho que cada voto válido que se emite cuenta para definir el futuro de todos.



La segunda línea divisoria es entre quienes tratamos de guiarnos por las evidencias demostrables de qué es y qué no es real, y quienes del otro lado de esta línea insisten en falsear la realidad, como aquel ideólogo marxista español que ha estado recientemente entre nosotros, y antes estuvo en Venezuela diciéndole a Nicolás Maduro que es un admirable defensor de las libertades ciudadanas. O como aquel expresidente ecuatoriano que declaró que Cuba es un ejemplo de democracia. Es cierto que hay quienes tratan conscientemente de engañarnos, pero llega un punto más allá del cual el que alguien sea engañado ya no es culpa del engañador sino del que se deja engañar.



Y la tercera línea divisoria es entre quienes sentimos clara convicción democrática y, en coherencia, rechazo al autoritarismo, y del otro lado de esta línea quienes quieren un régimen autoritario. ¿Para qué? Para cobijarse bajo el sátrapa y sus esbirros, buscar ventajas con el compadrazgo o con la coima, o satisfacer resentimientos y odios históricos. Detrás del apoyo o, como mínimo, la aceptación del autoritarismo se esconde una bestia fea: la idea de que es legítimo que uno mismo o el propio grupo obtenga ventajas sobre los demás, a los que desprecia. Estos, los enemigos de la democracia liberal, rechazan su tesis esencial, que es que ejerciendo de manera libre, responsable y respetuosa nuestra condición de ciudadanos, podemos debatir, persuadir, moldear en consenso las normas e instituciones de nuestra sociedad, en busca de un bien común que los demócratas creemos que es tanto deseable como factible.

Hará una enorme diferencia si somos más quienes participemos en los procesos electorales que se vienen del lado constructivo de estas críticas líneas divisorias.