Tres horas desperdiciadas

El “debate” entre los 7 candidatos a la presidencia de la República -sin Fernando Villavicencio por el brutal magnicidio que ojalá no quede impune- apenas pasó de una exposición de generalidades repetidas por varios presidenciables que trataron de fijar una idea madre en los espectadores: la seguridad, porque sé cómo hacerlo y tengo la mayor empresa de seguridad; ya hemos hecho antes y lo volveremos a hacer (¿también el mayor atraco de la historia?); tengo experiencia y me he formado para ello; rebajar 3 centavos en la conducción de la energía eléctrica -chaleco anti balas incluido- solución para crear empleo y mejorar las exportaciones; protección de la naturaleza y el agua, que hizo agua en sus intervenciones; alguno que creyó que continuaba en 2021; y quien puso la nota de humor en la reunión, porque generó los memes más imaginativos y crueles.

Es difícil creer que los miembros del Consejo Nacional Electoral no puedan diseñar un esquema menos malo que prevea el tiempo mínimo para precisar: cómo crear empleo; cómo solucionar el problema fiscal; cómo restituir la seguridad desaparecida; cómo compensar la pérdida de ingresos a la economía por abandonar el Yasuní; cómo mantener la dolarización, cuando su candidato a la vicepresidencia propone acciones que son cañonazos bajo el nivel de flotación del esquema; cómo eliminar la minería ilegal que destruye la naturaleza y es fuente de mafias y lavado de dinero sucio. Parecería, más bien, que el esquema del debate se diseñó para favorecer intereses de determinado grupo que ha violado repetidamente varias normas legales.

Y preguntas tan inútiles como: “¿Está usted de acuerdo en promover reformas legales para combatir la corrupción?”, o el protagonismo de los moderadores convertidos en bedeles.

Hay que esperar que el debate de la segunda vuelta permita al ciudadano determinar quién dice la verdad, quién conoce cómo gobernar, quién tiene rabo de paja y quién tiene los pies en el suelo para lo que es posible en 15 o 16 meses de su mandato.