Tres gigantes

El 14 de octubre de 1806, a las puertas de Jena, las fuerzas napoleónicas pusieron en retirada al ejército prusiano de Federico Guillermo III. Concluida la batalla, el Emperador entró a la ciudad con toda la parafernalia de las armas victoriosas.

Un joven filósofo contempló el paso de aquel ejército legendario que no tenía rival en toda Europa, y por la noche, afiebrado, escribió a un amigo suyo: “He visto al Emperador, esta Alma del Mundo, cabalgar por la ciudad: suscita verdaderamente un sentimiento maravilloso la vista de tal individuo que, abstraído en su pensamiento, abraza el mundo y lo domina”. En otro lugar, él mismo había escrito ya que la Revolución Francesa era comparable “con una magnífica salida de sol, con una sublime conmoción, con una exaltación del espíritu que ha hecho estremecer al mundo de emoción, como si solo en aquel momento se hubiera efectuado la reconciliación de lo divino y el mundo”.



Aquel filósofo se llamaba Guillermo Federico Hegel, pero aún no había escrito sus obras medulares. Por una extraña coincidencia, la Cámara de Artes e Industria de Viena había publicado, en aquel mismo año, la “Sinfonia Eroica composta per festeggiare il sovvenire de un grand’uomo”, de Ludwig van Beethoven. Compuesta en 1803, esta sinfonía (la tercera de su autor, marcada con el número de opus 55), estuvo inicialmente dedicada a Napoleón, pero se dice que en 1804, al enterarse de la coronación de Bonaparte como Emperador de los franceses, Beethoven cambió su dedicatoria y decidió que su música no sería la celebración de ninguna persona concreta, sino la exaltación del héroe ideal, o quizá de la idea misma de heroísmo. Dedicada al príncipe Joseph Franz Lobkowitz, esta sinfonía fue estrenada en Viena el 7 de abril de 1805, bajo la batuta del propio compositor; actualmente se considera que ella marca el nacimiento de la música romántica. Con una estructura que rompe los esquemas clásicos, de ella se podría decir lo mismo que Hegel expresó sobre la Revolución Francesa: “una magnífica salida de sol, una sublime conmoción”.



No sé si existe alguna filosofía de la historia capaz de explicar estas reiteradas coincidencias. Los tres gigantes que en 1806 parecen acudir puntuales a una cita con el futuro, representan, en sus respectivos horizontes, la apertura de un mundo nuevo que fundamentó en la idea de libertad la paradoja de sus variadas dominaciones imperiales. Cuando se cumplen 250 años del nacimiento de los tres (aunque Napoleón se adelantó un año), podemos mirarles como tres enormes rocas que quizá sean capaces de permanecer incólumes después del hundimiento del mundo que contribuyeron a crear. No obstante, quizá sea Beethoven quien todavía pueda señalar los próximos caminos: desde la Marcha Fúnebre de su Tercera Sinfonía hasta el coral de la Novena, que con palabras de Schiller canta a la alegría, su obra prefigura la ruta hacia un nuevo nacimiento.