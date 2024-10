De los 16 candidatos a la presidencia de la República, 3 tendrían posibilidades de ser elegidos: Noboa, González y Topic. Los 13 restantes: Cucalón, Iza, Rabascal, Saquicela, Jairala, Escala, González-Nader, Kronfle, Araus, Tillería, Tabacchi, Granja y Cueva, están por el “honor” de ser candidatos, porque sus grupos o partidos les exigen serlo, o porque los dueños de esos grupos o partidos -a quienes interesa llegar a la Asamblea– encontraron personas dispuestas a enfrentar la campaña a cambio de ver sus nombres en los medios de comunicación y en la papeleta electoral.

16 candidatos a la presidencia son muestra del infantilismo político del país y la molestia del ciudadano común por concurrir a las urnas porque la ley le obliga, pero sin interés en el destino de la nación. Le da lo mismo que se elija a uno o a otro, porque, en su criterio, todos los políticos son iguales y ninguno le resolverá sus problemas.

Por cierto, la proliferación de partidos y grupos es consecuencia del interés del correísmo por facilitar su creación y así lograr que sus candidatos obtengan al menos la primera minoría en los cuerpos colegiados, especialmente en la Asamblea Legislativa. Así podrá extorsionar al gobierno de turno.

Según varias encuestas -sin desconocer su valor relativo – el presidente candidato ocupa el primer lugar en la intención de voto, seguido de la candidata del correísmo y, a marcada distancia, el rambo ecuatoriano. Las posibilidades de Noboa son evidentes, pese a los crasos errores del gobierno, la inseguridad que no puede ser doblegada, la falta de empleo y el estancamiento económico; todo ello agravado con los apagones de 10 horas diarias que están destruyendo la estabilidad de la economía, el empleo, el desarrollo de los negocios, en suma, la vida de los ciudadanos.

Sobre la candidata correísta pesa una enorme loza del prófugo en Bélgica, que dedica las 24 horas del día a insultar a quienes opinan sobre su situación y la corrupción de los 10 años de su gobierno. La prohibición de ingresar a los Estados Unidos para el caudillo y su segundo por “su participación en actos de corrupción significativos durante su mandato” torna casi imposible la elección de González.

Y la condición de outsider del rambo en las últimas elecciones, en las que fue elegido otro outsider, no se podrá repetir. No hay segunda vez de outsider, como no hay segunda virginidad.