Desde que el señor Gorvachov proclamó la glasnost como parte de su programa de reformas, el cual culminó en la desintegración de la Unión Soviética, la palabra glasnost y sus equivalentes (en castellano, transparencia) pasaron a enriquecer el vocabulario político de nuestros malos tiempos. Por eso en estos días se habla mucho entre nosotros de políticas, conductas y palabras transparentes, pero mientras más proclamas se escuchan, menos transparentes parecen los discursos.

Transparencia es la cualidad de ciertos cuerpos que permiten el paso de la luz. Como los cuerpos materiales son generalmente opacos, los cuerpos transparentes son excepcionales. El primero que a todos se nos ocurre es, por supuesto, el vidrio (¡qué ironía!); pero hay también ciertos objetos transparentes que no son producto del ingenio humano, sino de la inacabable riqueza de nuestra madre Natura: hay membranas vegetales que sorprenden por su absoluta transparencia, y hasta tejidos de frágil delicadeza en los organismos animales, incluido el humano. Pero está, en primerísimo lugar, el agua de los manantiales de altura, a través de la cual se puede ver las piedras irisadas en el lecho de esas corrientes saltarinas. No obstante, cuando esas aguas se convierten en ríos y atraviesan las ciudades, se hacen grises y a veces toman tonos ocres, cuando la luz de la tarde se estrella en su pesada superficie.

Por extensión, la palabra transparencia puede aplicarse también a las acciones y las palabras de los seres humanos: su transparencia consiste en permitir el paso de la luz natural de la razón para ver a través de ellas las intenciones o finalidades que las mueven o provocan. Pero ocurre en el lenguaje y el comportamiento de las personas lo mismo que en las aguas: un niño de tres años dice palabras que son como el agua de un alto manantial; un hombre de cincuenta habla palabras semejantes al agua de los ríos: más oscuras mientras más cerca están en las ciudades del tráfago incesante del dinero. Quizá es por eso que en algún pasaje evangélico se lee que “si no os hacéis como niños no entraréis al reino de los cielos”. Y es que solo pareciéndose a las palabras infantiles las del adulto pueden ser transparentes, porque en el niño las palabras no envuelven segundas intenciones. En la conciencia del adulto (y esa es nuestra desgracia) aparece con frecuencia lo que los franceses llaman “arrière-pensées”, que son esas intenciones ocultas, más oblicuas mientras más se apartan de lo que expresan las palabras.



Curioso es comprobar ahora que nuestros políticos (y entre ellos, nuestros gobernantes) parecen estar siempre tentados por esas oblicuas intenciones. Por eso en estos días de pandemia y economía devastada, sus diagnósticos de la realidad suelen estar muy lejos de lo que nos dice la experiencia; por eso también los eufemismos de la ley son infinitos.