El traje nuevo del emperador

Fecha de publicación: 20 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 20 de septiembre de 2026

La fábula infantil de Hans Christian Andersen del “Rey Desnudo” presenta a un monarca vanidoso, que gasta mucho dinero en sus atuendos y es engañado por estafadores que le venden una tela mágica que únicamente puede ser vista por los inteligentes, pero no por los ineptos. El rey y sus ministros fingen verla, por miedo a aparecer tontos, encargan la confección de un traje, con el cual desfila el rey desnudo, convencido de lucir espléndido. Los súbditos aparentan admirarlo por temor a ser catalogados de estúpidos. De pronto un inocente niño, sin temor alguno, grita – ¡el rey está desnudo! -entonces la gente se atreve a aceptar la verdad y el rey continúa su desfile aparentando mantener su orgullo para no dar la razón a los demás.

Esta fábula tiene un parangón en nuestra comarca: el rey municipal ha expresado reiteradamente que en su gestión ha producido 3001 obras, que son vistas por él y por su corte de aduladores, nadie más las ve, porque no existen. Son los pobladores, como infantes inocentes, los que exclaman -¡el rey municipal está desnudo de obras importantes! -. La gente se pregunta si las calles del hermoso centro histórico siguen convertidas en tumultuosos mercados públicos, si subsiste el riesgo de utilizar el metro porque el municipio no ha firmado contratos de mantenimiento; si se han programado soluciones prácticas y menos costosas que la ampliación de las rutas del metro, con teleféricos que integren a los valles aledaños y a los barrios pobres, como la Pisulí, la Jaime Roldós, el Comité del Pueblo, Guajaló y Guamaní, con el centro urbano.

¿Se ha planificado la construcción de vías complementarias a la Avenida Simón Bolívar y a la Ruta Viva, para evitar la alta siniestralidad de accidentes de tránsito ocasionados sobre todo por vehículos de transporte pesado?

La comarca, calificada por la UNESCO, Patrimonio Cultural de la Humanidad, el 8 de septiembre de 1978, envejeció y sus pintorescas casas y tradicionales calles han sido abandonadas ¿se ha tomado alguna medida para repoblar y revivir los antiguos e incomparables parajes que le hicieron merecedora de esa calificación?

La gente que se aleja, se traslada a poblados cercanos: Cumbayá, Tumbaco, Puembo, Pifo, y debe desplazarse, varias veces al día, a sus labores que se desarrollan en la comarca. Tiene que utilizar la vía más rápida, que se integra con un túnel construido entre el 2003 y el 2005 por el alcalde Paco Moncayo. Se planificó la construcción de un segundo túnel paralelo que, pese a su imperiosa necesidad, ante el incremento asfixiante del tráfico vehicular y a pesar de haber transcurrido 20 años, ningún otro alcalde, ni el rey municipal, han tenido los arrestos y la decisión de completar esta obra que es clamada por la ciudadanía.

La incapacidad administrativa del rey municipal se refleja en el hecho de haber ejecutado apenas el 47% del presupuesto, asignado al Municipio, en el primer semestre del 2025.

La multitud contempla la desnudez de la obra municipal, que se presenta en las calles llenas de baches, como si padecieran una feroz viruela. Probablemente, los interesados en destacar una obra inexistente hayan considerado que tapar unos pocos agujeros representa las tres mil obras que se imaginan, sin percatarse que restan muchísimos baches abiertos en toda la geografía vial de la región.

Tenemos que señalar, en honor a la verdad, que luego de escudriñar hemos encontrado algunas acciones negativas de la gestión del rey municipal: efectuó labor proselitista de tinte político, desde su importante función; desfiguró el tradicional escudo municipal; dividió al Concejo Municipal porque algunos concejales pidieron se transparenten muchos contratos dudosos; concluyó el plan, para opacar las fiestas de Quito, iniciado por Correa y Barrera, que afectó la economía de miles de familias pobres, de hoteles y restaurantes al suspender la mundialmente famosa Feria de Jesús del Gran Poder. El alcalde Barrera prohibió el montaje del pesebre en la cima del Panecillo y el Dr. Yunda, otro alcalde correista, quiso poner fin al concurso para Reina de Quito. La Fundación de la Reina impuso su continuidad. Por fin, el rey municipal terminó con otra tradición: La Serenata Quiteña, símbolo de la quiteñidad y fraternidad, que supera diferencias políticas y armoniza la relación entre el alcalde y el presidente de la república.

Para vergüenza ciudadana, el rey del municipio trató de homenajear a los trabajadores de la Institución con platos típicos con sobre precio; pero “la cereza del pastel” constituyó la presentación de la obra – Aristócratas Crónicas de Una Marica Incómoda, performance porno y post porno, en la iglesia del Museo de la Ciudad. Actuaron personajes extravagantes, semi desnudos (Drag Queens), con total irrespeto a la tradición católica y a la fe de la mayor parte de ecuatorianos. Es inexplicable y absurdo que esta obra irreverente se haya presentado en una iglesia católica y no en uno de los tantos espacios que posee el Municipio y que sobran, como centros culturales, teatros o salones.

El Municipio no tiene un plan estratégico sistemático, no ha resuelto otros problemas, entre ellos el manejo de la basura, ya solucionado en otros países, mediante la transformación en gas y en energía eléctrica. Señor alcalde, dé visibilidad a su gestión, no la desnude, ni la deforme al convertirse prematuramente en candidato; flaqueará el trabajo por la ciudad y se desviará el presupuesto municipal, corrija las deficiencias administrativas, destrabe la tortuosa burocracia y simplifique la carga departamental para aligerar procesos. Coordine planes y proyectos con el Estado, el enfrentamiento perjudica a todos. El interés particular, las filiaciones políticas no deben ser obstáculo para una labor mancomunada que evidencie los resultados positivos y perceptibles de una administración ordenada y conjunta que, al igual que anteriores gobiernos municipales, imprima en la historia alguna obra icónica que, al momento, no existe.