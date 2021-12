De todo un poco

Sin pretensión de hacer un inventario exhaustivo -imposible por otra parte- sobre los hitos del año, recuperamos varios temas significativos para personas que escuchamos, que se pronuncian en las redes, que opinan en los medios. Seguramente faltarán algunos… El telón de fondo de todos, sigue siendo la pandemia.

Lo bueno. Subrayamos tres hitos. El fin del gobierno de Moreno, que agonizó varios meses. La vacunación que luego de un inicio vacilante tomó vuelo inusitado. Y los éxitos deportivos internacionales: la Tri al filo de la clasificación, el ciclismo, el levantamiento de pesas, el atletismo…. Grata presencia de afros y mujeres.

Lo malo. Relievamos cuatro temas. El más triste: la situación carcelaria y los 320 asesinatos bajo la tutela del Estado. Segundo, el ascenso exponencial del crimen, los femicidios y la inseguridad ciudadana. Tercero, el desabastecimiento de medicinas y los daños y muertes que ha ocasionado. Finalmente, la vergüenza provocada por los escándalos de la Asamblea Nacional: Llori, Cerda, Jiménez, Recalde.

Lo feo y retorcido. Muchos temas. Empezando por las sombras que dejaron los resultados electorales. Destacamos también las negociaciones opacas en la Asamblea que permitieron la aprobación de una ley lesiva en varios aspectos. Y también la intención oscura de asambleístas por bajarse una ley aprobada -opción de aborto en casos de violación-… Y añadimos: el chantaje de la muerte cruzada; los narcogenerales denunciados; la despreocupación por la Corte Constitucional; el castigo injusto a acusados del 30S; las leyes dormidas en la Asamblea Nacional; los socavones de Zaruma. Y algo insólito: la piscina de olas como prioridad para Guayaquil.

El año 2021 cierra con un sabor más agrio que dulce. No ha sido catastrófico, tampoco brillante; deja bastantes desilusiones regadas. La dependencia se acentúa. La recuperación económica y el empleo apenas asoman la cabeza. La crisis política y el desgaste de la democracia -44% de ecuatorianos preferiría gobiernos militares- avanzan peligrosamente. Investigaciones claves caminan lento. El agro se seca y se encoge. La inequidad y la exclusión continúan campantes.

Para el año 22 las aguas llegan tumultuosas, turbias. Se aprecia una tendencia por sacar la discusión de temas estratégicos desde la Asamblea a la ciudadanía.

La sociedad civil aparece desafiada como protagonista estelar. Y ello implica viejas y nuevas voces, de organizaciones sociales, gremios, jóvenes, academia, ONGs, medios de comunicación. Abrimos el año con un Presidente con baja aceptación -56% califica la gestión mala o muy mala- y una Asamblea desahuciada.

No despegamos este año. No tenemos aún un plan maestro audazmente justo. Aún así, hacemos fuerza para que el 2022 sea fructífero. Para el paisito que “ahora sí” va a recuperarse. Y para todas las familias que no pierden la esperanza, que continúan tercamente buscando progreso y felicidad.