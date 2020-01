Toca ser críticos con un capitalismo salvaje que tiende a regularse sólo desde sus intereses y rechaza cualquier control social. Es evidente el fracaso que semejante capitalismo sufre en América Latina y en el mundo y las penalidades que causa en los trabajadores y en las clases medias. Las protestas sufridas a lo largo del 2019 son la manifestación de un sentimiento de hartura que se va extendiendo por todo el continente y por el mundo.

Semejante capitalismo ha ido devorando unos cuantos derechos fundamentales, incluidos los derechos a sueldos dignos, pensiones dignas, educación digna y sanidad digna. Y, cuando la dignidad queda en entredicho, la indignación crece como un tsunami imparable. Hace ya tiempo que la gentita se ha dado cuenta que semejante capitalismo esconde sus ganancias en los mismos paraísos fiscales que usan los narcos y los traficantes de armas. Dicen los entendidos que ahí se esconde más de un tercio del PIB mundial.

¿Y la corrupción? Pues es otro capítulo que causa enorme indignación, que ha ido enriqueciendo (¡todavía más!) a una clase social de avispados (incluidos los nuevos ricos del populismo ciudadano y revolucionario) ricos. La corrupción ha mermado y destruido muchas de las esperanzas del pueblo y a todos nos ha empobrecido, material y moralmente.



Poco a poco, este neoliberalismo economicista ha ido imponiendo en todo el planeta una cultura de privatización de la vida, de los derechos, de los valores sociales, de la riqueza y del desarrollo. Todo vale con tal de que yo esté bien, aunque el mundo a mi alrededor se hunda, el medioambiente se deteriore de forma irreversible, migrantes y refugiados se ahoguen en los mares, los pobres sean más pobres y los ricos sean más ricos.



No es un problema sólo latinoamericano o tercermundista. También en Europa arrecian los mismos vientos. El modelo de estado del bienestar, que fue un auténtico señuelo desde el final de la Segunda Guerra Mundial, está dejando de funcionar. Hoy, en el viejo continente, los pirómanos abundan por doquier mientras resurgen la extrema derecha. Lo más triste es que el odio llama al odio y de nuevo silban vientos de guerra. La hartura y la inconformidad ante un sistema que no funciona saca a la gente a la calle, convencida de que es poco lo que se puede perder.

Valga como ejemplo: la reciente Cumbre del Clima celebrada en Madrid repite la de París.



Lindísimas palabras y discursos que no se cristalizan. Los países pobres sienten que estos encuentros confirman lo que ya se sabe: los países y las empresas contaminantes copan el relato y, al mismo tiempo, maquillan la verdad. El planeta y los pobres no son de su interés. Sólo el poder, la ganancia y el control les importa. Pero no será ni la fuerza ni el dinero quienes nos mantengan a salvo. Ojalá que en Davos haya más que palabras.