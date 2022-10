La orquesta sigue tocando

El filósofo francés que acaba de morir, Bruno Latour, planteó la vieja metáfora del Titanic para el nuevo problema del cambio climático que pone en peligro la vida en el planeta. La mitad de sus habitantes cree que el peligro es inminente, la otra mitad niega el problema. Latour sostiene que algunos dirigentes del mundo, los negacionistas, ya saben que no hay planeta para todos y por eso han renunciado a la globalización y han vuelto a las fronteras. Sin embargo, no quieren que todos lo sepan; saben que el Titanic se hunde sin remedio, pero piden que la orquesta siga tocando.

La metáfora se puede aplicar a nuestro país y a muchas sociedades. Todo está paralizado. No hay obras nuevas, no se repara o reconstruye las que existen, no funcionan las instituciones, aumenta la violencia y el narcotráfico, hay desempleo y no hay gobierno. Los ciudadanos no creen en nadie, hay la sensación de que se hunde el Titanic.

No es un problema de Ecuador solamente. En Argentina se comenta que los cambios son los del gatopardo: cambiar todo para que todo siga igual. Colombia va en dos direcciones opuestas, Perú quiere librarse de su presidente, Chile se quedó sin proyecto, en Brasil han empatado la ultra derecha y la izquierda fracasada.

Lo triste es que puede ser verdad la tesis de Latour, la idea perturbadora de que las élites saben lo que pasa y quieren que la orquesta siga tocando hasta asegurarse el control de los botes. La prueba es que la corrupción no disminuye, sino que aumenta; la acumulación de riqueza no se detiene, se estimula.

Es comprensible en tiempos de crisis la aparición de teorías conspirativas, de sentimientos sombríos, pero la orquesta debe seguir tocando, no para ocultar la verdad, sino para dar esperanza, para no dejarse hundir, para ensayar conductas heroicas y para exigir heroísmo a los líderes que elegimos porque creímos que nos podían salvar. Merecemos líderes que no piensen en salvarse ellos o salvar los muebles, que piensan en salvar a todos.