Que El Tingo no colapse

Columnista invitado



Las noticias recurrentes del mal estado en que están los espacios públicos en general, obligan a recordar el proceso que se siguió en la administración presidida por el alcalde Paco Moncayo para construir espacios, recuperarlos y, muy importante, mantenerlos.

La Corporación Municipal Vida para Quito asumió responsabilidades relacionadas con el ambiente. Su acción se basó en la cooperación público-privada. Incorporó en su Directorio a representantes del sector privado y de los ciudadanos que destinaron un porcentaje de su impuesto a la renta a las obras ambientales de la ciudad. No percibían emolumentos por su participación. La Corporación funcionó con diez personas, sin burocracia. Un ente eficiente sin afán de lucro. Resolvió la mayoría de los temas pendientes para consolidar la propiedad del Parque Metropolitano Guangüiltagua e implementó todo el proceso de expropiación para conformar el Parque Metropolitano del Sur. Sembró 6 millones de árboles, contra 500.000 en los diez años siguientes. Emprendió en la descontaminación de los ríos Machángara y Monjas, proyectos de salud pública que permitieron recuperar la zona. Un proyecto que fue modelo en la región. Las malas noticias del abandono de esos lugares es penosa. Es consecuencia de los prejuicios con que se han manejado muchas cosas. Esos espacios fueron recuperados con el aporte privado y eran mantenidos por empresas privadas especializadas. Cuando pasaron a ser mantenidos por la Municipalidad empezó el deterioro inevitable: ni tiene los recursos necesarios ni la mística que se requiere para su construcción y mantenimiento.



Eso pasa ahora con el Balneario en El Tingo, que después de que estuvo en estado calamitoso, la administración privada lo mantuvo en óptimo estado y ahora la noticia es que está en franco deterioro, al borde del colapso, nuevamente bajo responsabilidad de la Administración Zonal desde hace unos años. El Tingo presentaba problemas graves de higiene y las instalaciones estaban en ruinas. Se lo reconstruyó íntegramente y se concesionó su administración a personas especializadas. Con precios razonables que permitían su adecuado sostenimiento, recibía miles de ciudadanos diariamente, con instalaciones excelentes, higiénica y técnicamente mantenidas.



Hay que mantener bien el espacio público. El perjuicio que causan su deterioro y destrucción, es incalculable, en costo económico y en desmotivación ciudadana. Los prejuicios destruyen. Obstruyen. Satanizar la participación del sector privado es un error. La colaboración de los dos sectores surte efectos positivos, no solo en el aspecto físico por el buen mantenimiento de las obras, sino porque así se apropia la ciudadanía de los espacios públicos, los utiliza y mantiene. Sin participación ciudadana no hay administración municipal que pueda afrontar los innúmeros problemas y necesidades. No permitamos un nuevo colapso de El Tingo!