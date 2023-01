Tiempo para construir

El paso de un año a otro - símbolo que impone el calendario gregoriano- es un espacio adecuado donde poder detenerse y reflexionar, cuestionar, comparar, poner en perspectiva y analizar la situación en la que vive el país y la que quisiéramos alcanzar.

En el devenir de las sociedades, poco es lo que hay de remanso. Lo frecuente es el trastorno agitado, hasta violento. En el año finalizado, la crisis, el desorden, las desigualdades y el desconcierto general de la sociedad se han agravado en el país. La política se ha convertido en una actividad mercantil y en un desate de odios; se vive un proceso de subordinación de la política a la economía, de la razón de Estado a la de mercado

La corrupción se generaliza cada vez más y ya no es el sino de un periodo pasado de gobierno o de una sola tendencia política. Por tanto, la sociedad se debilita, se ofusca y pretende alcanzar sus aspiraciones de un momento a otro. El destino social que se está perfilando no tiene el menor atractivo y no lo debe tener para las nuevas generaciones.

El denominador común del actual gobierno y de los anteriores es su carencia de un proyecto nacional, genuinamente democrático, que conduzca al país a un mejor nivel de bienestar social. Al contrario, se refuerza la obsecuencia a intereses de grupos poderosos, profundizando un capitalismo rentista, de aperturismo ficticio y excluyente.

Contribuir a la superación de las descomposiciones del presente es un gran imperativo. El conocimiento de nuestra realidad, de su pasado y el presente es imprescindible para transitar a una etapa de verdadera construcción. Construir en lo político, construir en lo económico, construir en lo social y, sobre todo, impedir la destrucción de los valores morales.

El aporte a la comprensión del devenir del Ecuador debe basarse en el conocimiento objetivo de su historia y de su complejo tejido social, buscando el más profundo y significativo fondo, la razón de ser de las cosas.