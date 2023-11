El terrorismo sionista de Israel

Bendito sea el que toma a vuestros bebés y los golpea contra una piedra, matándolos" (Salmo 137:9), es rezado a diario por los judíos como parte de las oraciones del Birkat Hamazon. Y esto mismo es lo que los rabinos y los fanáticos sionistas arengan ahora a los soldados israelíes para que no tengan piedad con nadie, incluidos los bebés. Todo ello en una lógica de guerra basada en un "plan divino" delineado solo para ellos.

Según este "plan divino", los judíos deben someter a todos los "pueblos de las tinieblas", desde la "tierra prometida" que Hashem (Dios) les ha dado en exclusiva. El único "pueblo de la luz" son los judíos y el resto de la humanidad está en las tinieblas.

En su visión histórica, los "pueblos de las tinieblas" han tratado repetidamente de aniquilarlos, y ahora es el momento de vengarse. Y ahora es el comienzo del sometimiento de todos los pueblos, hasta que gobiernen todo el planeta.

Y esta venganza comienza con los palestinos, incluidos los bebés, ya que señalan que "la máxima venganza es contra los bebés inocentes". Además, anotan que "no hay diferencia entre ellos y sus hijos, dentro de diez años estos niños os atacarán".

También dejan claro que la Torá (Biblia hebrea) no les autoriza a mostrar la más mínima piedad. Se basan en un párrafo de la Torá en el que Dios dice: "No tengáis piedad con los niños, matad también a sus hijos". Y les indican claramente: "No jugamos con sus reglas, jugamos con las reglas de la Torá".

Como vemos, el dios de los judíos es vengativo, impulsivo, destructivo y, sobre todo, un dios que ennoblece a uno de ellos por encima de todos los demás. Un dios que creó diferentes pueblos en la tierra, pero que de entre ellos eligió al pueblo judío para dominar al resto del mundo.

Todo en nombre del "pueblo elegido de Dios". Es como los nazis afirmando ser la "raza superior". ¿Hay algo más terrorista que ese tipo de pensamiento? Los incautos que los apoyan hoy también serán destruidos más tarde.