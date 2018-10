Si, como secuela del correato, el Ecuador está en condiciones que requieren atención de “terapia intensiva”.

No hay el riesgo de muerte, pero sí de severo agravamiento; o, lo contrario, la posibilidad de recuperarse y recobrar la vitalidad que necesita para su desarrollo.



En terapia intensiva, se requiere diagnósticos, evaluar que se está haciendo y decidir qué hacer.



La corrupción sigue siendo dominante, a pesar de un trabajo responsable de la Contraloría General del Estado y de algunas actuaciones de la Fiscalía, así como del discurso del Presidente de cero tolerancia, aun cuando, en parte de su entorno, sigue el correato que todo lo traba. El Gobierno comete el error de falta de profundidad aun en caso de evidencia de corrupción, como son los contratos con empresas chinas, en que nada se concreta como soluciones, en cuanto a correctivos y al peso de la deuda que sigue significando la multiplicación de contratos con el país asiático.



Hay sectores que quieren tumbar a quienes intentan hacer bien las cosas. Por la fuga de Fernando Alvarado, se cuestionó a la Ministra del Interior María Paula Romo. Seguro que ella no ha tenido responsabilidad, ni de omisión, en el caso concreto.



Yo la vi actuar en el caso de la Universidad de Guayaquil, en circunstancias que el correato quiso mantenerse en su control, mientras desde el propio Consejo de Educación Superior había voces para que se desacate la destitución del Rector Salcedo y a éste lo llevaban a Carondelet a que se tome fotos con el Presidente Moreno, la Ministra Romo dio protección a la Rectora subrogante, cuya vida estuvo a riesgo de muerte. Y la vimos dando la cara contra la corrupción en las Fuerzas Armadas, cuando desde su interior parecería se ha desviado armamento y municiones a la narco guerrilla –pensar que sólo son responsables unos clases, sargentos y cabos, podría parecer una ingenuidad-.



En política exterior se ha dado correctivos, en la posición frente a Venezuela y Nicaragua, dos dictaduras corruptas y criminales. También respecto a Julian Assange, quien, de publicar información clasificada de Estados Unidos pasó, bajo asilo del Ecuador, porque Correa le permitió todas las liberalidades, a ser una especie de mercenario al servicio de Putín, contra la señora Clinton a fin de que no llegue a la Casa Blanca, en beneficio de Donald Trump. Hoy Correa, como entrevistador, también está enrolado en la empresa de televisión que actúa bajo las directivas del régimen ruso. Respecto a Trump, habrá que diseñar una política, porque el Ecuador tampoco deberá ser percibido como alineado con un gobernante que atropella a los derechos humanos, sobre todo de los migrantes.



A la situación económica, me referiré en próxima entrega. Es angustiosa.



