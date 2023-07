A qué le temen los candidatos

Los candidatos mienten porque a los electores no les gusta escuchar verdades. Si los políticos dijeran la verdad, serían potenciales estadistas, pero no serían elegidos. Los candidatos le temen a la verdad. En esta campaña electoral hay tres mentiras que repiten los políticos y aceptan los electores.

La primera mentira es que pueden resolver el tema de la seguridad con propuestas simplonas. La violencia que sufrimos es consecuencia de la pobreza, del narcotráfico, de la corrupción en la política, en la policía, en la milicia, en la justicia. La isla de paz se puede convertir en un territorio de violencia.

La segunda mentira es que pueden garantizar la dolarización y resolver el problema económico con discursos y polvos mágicos. Los candidatos no le tienen miedo al déficit porque creen que se resuelve con préstamos que no pagarán ellos, con el dinero de la reserva monetaria, con el dinero del IESS. Los políticos sueñan con moneda propia para imprimir billetes.

La tercera mentira es que la Seguridad Social no está en bancarrota y que pueden seguir empujando el problema a los próximos gobiernos. Criticarán el proyecto de reforma del sistema de pensiones, con la secreta aspiración de que el presidente Lasso tenga la audacia de firmar el decreto y que los ciudadanos acepten la verdad.

Para contraste con la campaña electoral, nos conviene acariciar la utopía de una sociedad en la cual los políticos dicen la verdad y los electores rechazan la mentira. En esa utópica sociedad sería fácil resolver los problemas, repartir mejor la riqueza y construir escuelas en vez de cárceles.

En nuestra triste realidad, deberemos contentarnos con elegir el menos malo, el menos peligroso. Si hubiese un VAR para los candidatos, quedarían eliminados los que no han pagado impuestos, los propuestos por partidos envueltos en escándalos de corrupción, los que carecen de títulos de los que presumen, los que no estaban afiliados a ningún partido… no sé si sobreviviría alguno.