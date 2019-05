La telaraña y la mosca

Observando el trabajo de una araña que teje su tela para capturar moscas, advertimos que esa construcción circular cada vez es más amplia.

Algo similar acontece en el campo burocrático donde tejen con leyes, reglamentos, decretos, acuerdos, etc. nuevas normas con las que el ciudadano debe realizar trámites. Es la tramitología.



La tela de la tramitología, igual que la de la araña, crece conforme más personas ingresan a la burocracia. Detiene el progreso, provoca a los ciudadanos sufrimiento y gastos que están tornándose muy cuantiosos.



Unos ejemplos: en el campo administrativo obtener la partida en el Registro Civil costaba 25 centavos; la imprimían, entregaban en ese



momento y tenía duración indefinida.

En un trámite de herencia, con cuatro hijos

y esposa, se necesitaba partida de defunción, de matrimonio, de nacimiento de los cuatro hijos y costaba 1,50 dólares. Al crecer la telaraña, el mismo servicio cuesta 6 dólares; y si quien pide las partidas no es el propio interesado debe pagar 2 dólares adicionales. Estas partidas nuevas, ahora tienen duración de solo 60 días y un gasto mucho mayor.



A todo ello hay que agregar el “vuelva mañana”; “el Jefe está ocupado”; debe obtener un turno y esperar que le llamen; etc, etc.



Lo judicial ya es también víctima de la telaraña. Un ejemplo: hace 20 años, en uno de los tantos juicios de estilo después del fin de cada gobierno, la justicia levantó la orden de prisión preventiva que pesaba contra un alto funcionario. Se declaró su inocencia y el asunto fue al archivo.



En el 2019 necesitaron los nombres de quienes fueron acusados en aquel lejano juicio. Semana tras semana, fueron ocupadas para aclarar que aquel caso ya fue resuelto y está en el archivo.



En este abril la telaraña legal ha crecido tanto que, para obtener una copia certificada de la declaración de inocencia, se ordena lo que sigue: que el interesado obtenga copias certificadas del contenido de una foja del viejo proceso y la decisión del año 2015. Instruye:… “y deberá atender lo dispuesto en el Protocolo Genérico de Manejo Documental y Archivístico para las Unidades Judiciales, de junio del 2014, que señala el procedimiento a seguir para obtener copias simples; el peticionario deberá llenar el Formulario F05 emitido por el Consejo de la Judicatura, el cual lo encontrará en la página web de la institución, aparejar la copia de la cédula/ copia de la credencial del abogado patrocinador y presentar el formulario con los anexos en la ventanilla de Certificaciones de este Complejo Judicial, a fin de que su requerimiento sea atendido”

¿Cuánto tiempo requerirán estos nuevos trámites para enviar al archivo lo que ya estaba en el archivo? La mosca que cae en la telaraña judicial, en este caso, es el sufrido ciudadano litigante.