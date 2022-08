¡Abajo la tecnocracia educativa!

No solo es necesario que los docentes tengan una paga digna, que les permita vivir con tranquilidad, sino que dispongan de condiciones de trabajo adecuadas para realizar bien su labor, generar procesos innovadores de enseñanza y aprendizaje. No hablo solamente de disponer de buena infraestructura: aulas, internet, bibliotecas, espacios de estudio y descanso. Hablo de modificar el modelo tecnocrático que se tomó el sistema educativo y sigue pulverizando al docente y a la pedagogía.

En el modelo mencionado, los burócratas tomaron las riendas del sistema educativo y de las instituciones: escuelas, colegios y universidades. Amparados en un esquema de calidad importado de las empresas, crearon una cantidad de instrumentos, subidos en plataformas informáticas, donde el profesor vacía información, las más de las veces inútil, que seguramente nadie nunca la revise y procese. En el 2019 identificamos 60 procedimientos burocráticos que los docentes en una semana tenían que realizar, quitando tiempo valioso a su actividad principal: enseñar.

La misma dinámica también sufren las instituciones. Los colegios elaboran tal cantidad de documentos para tecnócratas ministeriales que tienen que justificar su sueldo inventándose informes y trámites, lo que crea una papelería que podría llenar edificios del ministerio de educación.

Los tecnócratas, que no se han parado nunca como docentes en un aula, no saben que hay que preparar clases, corregir pruebas, tutorear estudiantes, asesorar a padres, leer y actualizarse frente a un conocimiento siempre nuevo. No, como no entienden de educación, bajan el tiempo de preparación y se aumenta las horas de clase ahogando al maestro, y se le asigna otros roles dentro de la institución: evaluador, portero, vigilante de estudiantes… y en todos los casos llenando formularios.

En este ambiente no pueden surgir profesores innovadores. En la práctica se reproducen burócratas y autómatas estresados. Y la calidad de la educación, pública y privada, al piso.