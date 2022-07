La técnica y la política

Sin duda es la identificación de la política con la lucha electoral, con las personas y grupos que se organizan para participar en ella o acceder a la función pública, lo que la ha convertido en actividad vergonzante. Si agregamos el cada vez más penoso espectáculo de escenarios como la Asamblea Nacional, resulta absolutamente lógico el afán de no ser rebajado al nivel de quienes difícilmente articulan una idea medianamente coherente. Así, para mostrar que lo que se hace es serio y merece ser tomado en cuenta, se aclara que no es político. Los grupos organizados consideran de buen tono calificarse como apolíticos, incluso cuando su actuación, o planteamientos, son abiertamente políticos, esto es, se refieren a la organización de los asuntos colectivos.

Esto, que en sí mismo no reviste mayor problema, genera una forma de ver las cosas, y de hacerlas, con resultados abiertamente perniciosos. Me refiero a la distinción entre lo técnico y lo político que se ha instalado, y generalizado, entre nosotros, ensalzando lo primero y convirtiendo a lo segundo en sinónimo de ilógico, absurdo, torcido. Hay incluso ministros de Estado que tienen como timbre de orgullo calificarse como técnicos y no políticos; alguien debería hacerles ver que tan pronto cruzan la puerta del ministerio, entran de lleno en el mundo de la política.

El resultado, excelentes proyectos técnicos confinados al papel que les contiene, huérfanos de una visión política para hacerlos posibles; o, lo que es peor, gobiernos torpedeados por la testarudez de sus propios técnicos o protagonizando escenas como la del presidente de la República, defendiéndose en la Asamblea con un buen alegato jurídico, como si estuviera en un juzgado y no en la sede de la política.

Técnica y política ofrecen respuestas a partir de lógicas distintas, pero se entrecruzan inevitablemente. Por eso, los técnicos que olvidan la política corren igual riesgo que los políticos que denigran a la técnica: acabar en el fondo del mismo hoyo.