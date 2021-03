Tasas, mercado y competencias

Ya tenemos algunos meses escuchando sobre el mercado del crédito, las tasas de interés y lo aparentemente nefasto que es para el país fijar tasas de interés desde el Estado. Y es que cuando hay algo que muchas veces se repite, tiende a ser asumida por las grandes mayorías como una verdad. En estas líneas intentaré contrastar aquella verdad.

La crítica sobre el método de fijación actual de tasas de interés en el país para el mercado crediticio ha tendido a sustentarse en que la competencia siempre conferirá los mejores resultados en precios -tasa de interés en este caso- y calidad de productos/servicios que cualquier otro escenario. Y obviamente, para lo críticos del actual sistema, el hecho de que el Estado fije unilateralmente los precios -tasas de interés- en el mercado crediticio se contradice con este principio fundamental de los mercados, y causa

serias distorsiones en la oferta de crédito.

Lo que poco se habla es que solo cuando un mercado es perfectamente competitivo se garantiza que el precio sea el más bajo posible. ¿Por qué? Porque solo en un mercado perfectamente competitivo hay un número considerablemente grande de productores y consumidores, y en donde ninguno de ellos tiene poder de mercado como para influenciar conjunta o unilateralmente a su favor en el precio. De ahí que con el afán de vender los unos y de

comprar los otros, se dé tal nivel fiero de competencia que los precios determinados por el mismo mercado serán las mejores que en cualquier otro contexto.



En el mundo real estos mercados “perfectos” no existen, lo que en efecto sí hay son “mercados imperfectos”, en los que hay poder ostentado por uno o varios, y en donde la tentación de abusar, aprovecharse o privilegiarse de esa condición es patente.



Pues bien, cuando nos referimos al mercado de crédito del país resulta inevitable el referirnos al mercado bancario privado. Este mercado tiene cerca de una veintena de participantes, no obstante, apenas 7 de ellos concentran para diciembre 2020 un poco más del 50% de la cartera de crédito del país. No hay duda de que esta estructura es mucho más cercana a la de un mercado imperfecto que de aquella concepción teórica y ficticia del mercado perfectamente competitivo. Con esto, las tentaciones antes mencionadas propias de los mercados imperfectos tienden a subir a este escenario.



Considerando todo lo expresado, ¿estamos todos plenamente convencidos de que dejar que el mercado bancario actúe libremente, como si inocentemente fuera un mercado perfectamente competitivo, nos llevará a un escenario de tasas de interés más bajas? ¿Entre las sumas y restas, en la ponderación de ciudadanos, empresas y bancos, no será más beneficioso para la sociedad en su conjunto que el Estado tenga un rol más relevante en la fijación de las tasas de interés que aquel conferido por el simple accionar del mercado?

Hoy tiene Ud. una variable de contraste cuando escuche sobre las bondades de la liberación de las tasas de interés en el país.