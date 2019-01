El niño y su luz

La esperanza que persiste más allá de la vida propia y de la de los demás exige heroísmo.

El último viernes empecé a escribir este artículo, atenta al desenlace de la lucha formidable, solidaria, casi sobrehumana, por sacar al pequeño Julen del pozo cavado en una finca de Totalán, pueblo malagueño desde donde se alcanza a ver el azul Mediterráneo. Quería agradecer y llorar (sí, llorar, porque la excepción de lo bueno, del esfuerzo solidario, de la lucha de tantos por encontrarlo, emocionan ¿¡cómo no?¡ en un mundo plagado de egoísta discordia).



Si luego de doce días de ingente trabajo, apenas cabía la esperanza de hallar a Julen con vida, no se mencionó jamás la ‘cordura’ de detenerse y abandonar la lucha. El amargo paisaje de grúas en tierra dura y hostil; de gente cansada, de vecinos que comparten con todos, cuanto pueden; la ‘extraordinaria movilización de ingenieros, bomberos, especialistas en salvamento minero’, -ellos minan la oscuridad en su anhelo de luz-, ‘de miembros de Protección Civil y fuerzas de Seguridad, es decir de toda una maquinaria que solo es capaz de movilizar un Estado’; esta historia terrible para los padres jóvenes que ya habían perdido a un primer hijo, casi tan pequeño como Julen, es, sin embargo, la historia del bien siempre posible, y más aún en medio de tan atroces pérdidas.



La compasión, ese ‘padecer con el otro’ no es inútil. No en vano, sabemos con certeza que el inmenso poder tecnológico que se acrecienta segundo tras segundo y quizás llegue a dominar el mundo que habitamos, jamás podrá crear un robot capaz de compasión. Ante experiencias como esta, el ser humano resulta redimido, y quizá hasta ese Dios que calla, encuentre para su silencio alguna explicación.



El viernes dormimos aquí aún sin respuesta, pero me desperté a las cuatro de la mañana, y mientras mi lenta laptop se volvía disponible, abrí mi vieja antología de poesía hispanoamericana: y encontré al azar ¡lo prometo!, “El niño y el farol”, de Evaristo Rivera (Puerto Rico, 1896-1976), algunas de cuyas estrofas traslado, pues ‘en poesía la lengua aspira a lograr otros significados’ (Bousoño):



“Nada duerme. Las cosas / en un vasto desvelo, / quitándose la máscara, / inmensamente arden. // Y él escucha en los árboles, / que llamean y esplenden / un rumor conocido / de remotas palabras. // ¿Quién le habla? ¿Qué genio, / arrancando raíces / y excitando ramajes, / le desnuda sus voces? // Tierra y madre le tocan / con sus dedos untados / de ternura, la sangre, / la cual vibra y se inflama. // Otra vida lo mueve; / una vida que media / entre el musgo y el aire, / entre el aire y la nube. // En la noche cruzada /de humedades y olores, / los insectos se agolpan / en su fiebre de música. // Mientras roncan los hombres / con un largo ronquido; / mientras ladran los perros, / vive el niño su noche. // En las manos del niño / el farol bailotea, / derramando un torrente / que es de soles y auroras. // Nunca, nunca la muerte / matará al niño. ¡Nunca! / su farol milagroso fulgirá ya por siempre”.