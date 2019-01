sespinosa@elcomercio.org



La maestra. –Niñas, niños, vamos a jugar a las adivinanzas. Muy alto vive, muy alto mora, muy alto teje la tejedora. Carlitos: -la araña, señorita./ Paula: la Superintendencia de Bancos, señorita./ Uiqui: La araña y la Súper, señorita/. La maestra:-¿Por qué, Uiquicita? -Porque la araña atrapa en su red moscas y mosquitos, señorita, y la Súper de Bancos es como una red, un organismo encargado de controlar los múltiples temas relacionados con el desarrollo de las actividades Bancarias del Ecuador. La maestra:-Muy bien, Carlos, Paula y Uiqui. En esta semana se va a nombrar al súper o a la súper o a lo súper. ¿Por quién están ustedes? –Niños a coro: “Por la Rutasol, señorita”.



La Rutasol es la señora Ruth Arregui Solano, primera en la terna enviada por el señor presidente de la República. En la semana pasada el Transitorio Consejo de participación ciudadana y control social no seleccionó a Arregui por cuatro a tres. Votaron en contra la señora Félix y los señores Macas, Mendoza y Zavala porque arguyeron que Arregui tenía conflicto de intereses. Votaron a favor los señores Trujillo, Dávila y Hernández. Así que el Transitorio devolvió la terna al presidente Moreno. Este hizo saber a Arregui que volvería a mandar la misma terna con ella a la cabeza.



Si así lo hiciere, ¿por qué este amor presidencial, por qué Arregui derrotada no se da por vencida?



El Presidente la quiere porque Arregui es clave para la economía del país, porque la aprecia como se aprecia el oro. Arregui no tira la toalla porque sabe de Súper de Bancos de la A a la Z, porque quiere jugarse por el país al que ama de verdad, porque se siente perjudicada en el informe que el Comité Técnico del Transitorio envió a los comisionados. Como si Marilyn Monroe en su adorable opulencia hubiese sido reducida a un esqueleto quebradizo.



“En definitiva, dice, tengo más de 25 años de experiencia habiendo ejercido la supervisión y el control de instituciones financieras por más de 15 años a nivel nacional y asesorado en la materia a nivel internacional a entidades de control y supervisión de distintos países de la región latinoamericana, incluyendo al Consejo Centroamericano de Superintendentes de Bancos y Seguros y Otras Entidades Financieras”.



En cuanto al conflicto de intereses, digo yo, no ella siempre respetuosa y objetiva, es puro cuento. Arregui declara: “En efecto, poseo acciones en una pequeña empresa de consultoría, la cual se encuentra bajo el control y vigilancia de la Superintendencia de Compañías y no de la Superintendencia de Bancos , por lo que no existe conflicto de interés (artículo 7 del Código Orgánico Monetario Financiero).



Dios de amores, Santa Eucaristía, mira al pueblo de tu corazón. Todo es tuyo, lo ha jurado un día, todo es tuyo, salva al Ecuador.



Y salva a la Súper de caer en manos de ordeñadores, ya que la vaca del Estado anda flaca y seca y la teta ya no es teta, sino tétano.