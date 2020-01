Suicida, salir de la dolarización

El origen del drama está en la expedición de la Ley de Instituciones Financieras en 1994. Ampliación de facultades operativas, permisivas con vinculados, debilitamiento de la autoridad supervisora. A pesar de las advertencias, la alianza gobierno-social cristianos en el Congreso aprobó la ley que desató los excesos de los bancos, los mayores de los cuales colapsaron: Continental, Filanbanco, Previsora, Progreso. Aprobaron, también, el reemplazo del impuesto a la renta por el 1% a los depósitos bancarios, lo que originó retiros de depósitos y disminución de los mismos para no pagar el impuesto. Cuando se dio pie atrás ya la desconfianza se había generalizado.

Esos excesos bancarios no se corrigieron a tiempo, en una actitud que nadie entendía hasta la revelación del aporte de tres millones de dólares del Banco del Progreso a la campaña de Jamil Mahuad.



El deterioro de la economía llevó a la desconfianza en el sucre y a una generalizada operatividad en dólares. El gobierno perdió el control del tipo de cambio: pasó de 5000 a más de 20000 sucres por dólar en poco tiempo. El capital político del gobierno disminuía a pasos agigantados y las protestas amenazaban su estabilidad. En desesperada maniobra, el presidente Mahuad resuelve abandonar el sucre y adoptar el dólar en su reemplazo. No fue una decisión planificada y técnicamente resuelta. Las propias autoridades discreparon: Pablo Better y Virginia Fierro renunciaron a la Presidencia y Gerencia del Banco Central. Mahuad declaró días antes que “dolarizar sería un salto al vacío”. Y lanzó al país al vacío. El congelamiento de depósitos tuvo efectos devastadores, y la dolarización benefició a los deudores en sucres.



Hubo bancos intervenidos que siguieron operando y arreglando cuentas en manos de sus dueños, en una acción dolosa de ellos y las autoridades. Se pretende ahora alabar a los autores de desacertadas medidas y corrupción, la causa sustancial del colapso.



Pasados los años, la dolarización trajo estabilidad económica y preservó el poder adquisitivo de los salarios. Eliminó la posibilidad de emisión incontrolada y de las devaluaciones. Tiene limitaciones respecto de los vecinos que con manejo monetario hacen más competitivas sus exportaciones. Las actividades productivas se modernizaron y se hicieron eficientes solo parcialmente, lo que dificulta su crecimiento y la inversión.



Solo imaginemos la década pasada con la posibilidad de que el Banco Central emita sucres al nivel lujurioso del gasto gubernamental, con la monetización de las divisas a USD 100 el barril de petróleo. Inflación incontenible, otra vez, el sucre estaría por los suelos.



Los efectos de la dolarización fueron catastróficos cuando se la adoptó. Serían devastadores si se la vuelve atrás. Salir de ella sería un suicidio. No habría gobierno que lo resista.