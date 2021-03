Sostener la democracia

Varieties of Democracy (V-Dem), es un proyecto del Departamento de Ciencia Política de la Universidad de Gotemburgo y del Instituto Kellogg de la Universidad de Notre Dame en el que colaboran académicos de todo el mundo y que utiliza un innovador enfoque para conceptualizar y medir la democracia más allá de las elecciones.

Así, distingue entre siete principios democráticos: electoral, liberal, participativo, deliberativo, igualitario, mayoritario y consensual, y recopila datos para medirlos a través de equipos ubicados en casi todo el mundo.

Además de poner a disposición de académicos y de cualquier interesado una base con más de 16 millones de datos que cubren más 177 países desde 1900 hasta 2020, presenta anualmente, junto con la actualización de estos datos, un informe sobre el estado de la democracia en el mundo. El de 2020 se dio a conocer en días pasados y muestra resultados poco promisorios.

La democracia sigue en franco declive desde hace 10 años, en especial en las regiones de Asia-Pacífico, Asia Central, Europa del Este y América Latina, mientras que las autocracias electorales junto con las autocracias cerradas son el hogar del 68% de la población mundial, lo que ha acelerado la denominada “tercera ola de autocratización.

Sin embargo, pese a que el escenario a nivel mundial no es alentador, a Ecuador no le ha ido tan mal en los últimos años. Los índices de V-Dem, que generalmente van desde una calificación de 0 como el peor resultado hasta 1 como el mejor, muestran que en el Índice de Democracia Liberal el país en 2007 tuvo una calificación de 0,42, mientras que en 2013 cayó a 0,27, subiendo hasta 0,48 en 2018, calificación que mantiene hasta 2020. En el Índice de Democracia Electoral, en 2007 la calificación fue 0,7; en 2013 cayó a 0,56; en 2018 subió a 0,67; y, en 2020 cayó un poco a 0,64.



Un indicador que es bastante significativo es el Índice de Accountability Horizontal (la rendición de cuentas del Ejecutivo a los otros poderes del Estado y a los organismos independientes, como Contraloría o Fiscalía), en el que Ecuador en 2007 tuvo una calificación de 0,41; cayendo en 2013 a un mínimo histórico de 0,13; mientras que en 2017 sube a 0,70 y en 2020 alcanza un record de 0,86.



Se ve, entonces, que si bien Ecuador no se ha caracterizado en los últimos 16 años por tener una democracia sólida, desde 2017 sus indicadores democráticos han mejorado, sobre todo, aquellos relacionados con la independencia de poderes y el control de la corrupción. Evidentemente, los escándalos de las vacunas vip y otros asuntos más derivados de la crisis sanitaria que serán más evidentes cuando este gobierno termine, incidirán en esta calificación, pero estos son importantes elementos para considerar al momento de ejercer el voto el próximo 11 de abril.