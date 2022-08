SOS Mundial

Save our ship! Save our planet! Gritos desesperados de auxilio emana cada día nuestro planeta, sin embargo pueden más los intereses mezquinos que el sentido común y la razón. La encrucijada global determinada por las ambiciones de poder no tiene límites ni tregua, sus actores fijan el statu quo mundial con funestas consecuencias. La indiscutible fragilidad humana evidenciada frente a la pandemia no ha logrado amedrentar a los jerarcas del establishment universal, que no pierden tiempo en imponer modelos de actuación y consolidarlos a través de todas las formas posibles, incluyendo destrucción y muerte.

El mundo libra una crisis económica y social y nadie escapa de ella. La pandemia, la guerra, la corrupción, el desastre ambiental, el antagonismo político, son elementos comunes y transversales a la cotidianidad de un universo globalizado, cuyas consecuencias se traducen en inequidad, pobreza, analfabetismo, ignorancia y malnutrición de millones de seres humanos.

Los intereses y apetencias de las potencias no paran y dificultan cualquier salida racional para el mundo. El socialismo, decadente desde 1989, con el colapso del muro de Berlín y la posterior desintegración de la URSS ha vuelto a despertar, más que como ideología, como búsqueda de poder. Putin quiere espacio en el podio del liderazgo mundial, visible en la invasión a Ucrania. China con espacio ganado en temas de tecnología y comercio, va por el rescate de Taiwán. La relación EE.UU.-China, ya tensa por temas comerciales y de influencia política se extiende aún más. Xi Jinping marca la cancha en el nuevo orden geopolítico e incomoda a EEUU, que ve escurrirse su liderazgo.

Europa, atrapada frente a la amenaza rusa de disminuir las exportaciones de gas para el invierno y con un euro que cae frente al dólar, brega por salir del atolladero incrementado inversión y producción. América latina se ahoga en corrupción, mientras el populismo se convierte en su sistema político y su estructura económica continúa basada en la producción primaria y al vaivén de las condiciones mundiales del mercado. El desarrollo mundial sufre un grosero retroceso.