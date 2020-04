SOS: Acciones directas

Varias son las lecciones que va dejando el dolor de la tragedia y la perplejidad de un mundo que, en efecto, no estaba preparado.

La detección temprana de los casos por pruebas rápidas o masificación de muestras ha sido ayuda eficaz que salvó vidas.



Contra los escépticos y detractores de la extrema precaución la triste realidad nos muestra que si no hay higiene extrema y confinamiento el impacto sería peor.



La pandemia desnudó la fragilidad de los sistemas de salud pública. Los edificios bonitos, bien enlucidos, con materiales importados y costos millonarios no alcanzan.



Es más importante un numero suficiente de médicos y especialistas, es indispensable que tengan ropa y mascarillas adecuadas y equipos para atender casos críticos.



Toda esta dolorosa enseñanza que tuvo como episodio más crispado y emocionalmente duro los cuerpos de la gente en la calle y los fallecidos por días en las casas de la golpeada Guayaquil, debe dejar lecciones.



Ahora urge un SOS a la comunidad internacional. Es clave tener abundantes pruebas rápidas y exámenes eficaces de laboratorio. La detección temprana de las deficiencias respiratorias y tratar el mal a tiempo antes de la urgencia de entubar al paciente cuando el pulmón esté tomado.



La solidaridad internacional debe expresarse en mascarillas, equipos médicos y respiradores. Toquemos todas las puertas.



Pero como se ha advertido el coletazo de la pandemia no es el contagio -que tarde o temprano será masivo en el mundo- sino la capacidad para atender los casos emergentes y planificar el día después.



Está visto que ningún presupuesto alcanza hay que hacer un SOS internacional.



China es el principal acreedor del Ecuador. Como lo hizo el kirchnerista Alberto Fernández, el Presidente debe tomar el teléfono y explicar la magnitud de la crisis.



China sabe que una deuda es mejor poder cobrarla. Por el desastre que nació en Wuhan deben ayudarnos con largos plazos.

Lo propio se puede hacer con Donald Trump, ahora que somos sus nuevos ‘mejores amigos’ y en la geopolítica continental hay que mover la diplomacia directa.



Cabe que Lenin Moreno hable con Antonio Guterres, Secretario General de las Naciones Unidas, le pida remitirse a la OMS para que le complete el panorama de Ecuador, y acuda a su ayuda emergente.



Lo propio cabe con la Unión Europea, que estudia ya la postura de Ecuador. Una diplomacia directa del más alto nivel posible suele dar resultados eficaces.



Alemania, Finlandia, Islandia, Taiwán y Dinamarca pueden contar por teléfono al Presidente del eficaz liderazgo femenino.

En las gestiones internacionales esa comprensión que mostró el FMI y su sensibilidad social debe materializarse en recursos. El BID, la CAF, el Banco Mundial y el FLAR deben enternecer su corazón, comprender al Ecuador. Urgen fondos rápidos, evitar la debacle social y estimular la economía.



¿Para qué son los amigos, o sirven solo para ‘fotos de familia’ o actos protocolarios?