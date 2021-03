¿Sometido?, ¿traidor?

Cuando un caudillo no puede acceder al poder, por cualquier impedimento, usualmente auspicia a un “ungido”, lo que lleva a pensar en dos riesgos de extremos, de llegar al poder “el ungido”: o que se vea presionado a actuar como un sometido al caudillo, o que intente tomar distancia, para actuar con alguna independencia, circunstancia en que, desde los entornos del caudillo, le siembren a éste la percepción de que el ungido es un traidor.

¿Qué pasó entre Correa y Moreno? Cuando Moreno fue desplazado como candidato a la Vicepresidencia, elección del 2013, para colocar a Glas en esa función, se percibió su desagrado. La designación de Naciones Unidas en Ginebra, solo honorífica, por parte de la organización internacional, cero remuneración o costo a cargo de ésta, asumiendo el Estado ecuatoriano todos los costos, vivienda, sede, sustentos y otros, fue un destino de consuelo que se le asignó.

Pero, tuvo un efecto colateral positivo para Moreno, cual fue que no lo arrastró el desgaste del Gobierno, por eso el 2016, era el candidato insustituible de Correa, para las elecciones del 2017. Le molestó la imposición de Glas, para que sea su compañero de fórmula, lo que le llevó a pensar en no aceptar la candidatura, pero al final se allanó.



En la campaña de primera vuelta, mantuvo diferencias visibles; pero, en la de segunda vuelta, siguió el libreto a la letra, lo que se notaba por su dependencia al power point; y, aun cuando normalmente rechazaba convertir a las diferencias en causa de agresión, cuando al candidato Lasso lo agredieron en el Estadio Atahualpa y los del Sindicato de Maestros -entidad organizada para desplazar a la Unión Nacional de Educadores- lo perseguían y agredían en sus desplazamientos en el Ecuador, lo “justificó” como expresión de rechazo a aquél.

El escrutinio de Manabí le dio la Presidencia a Moreno. Las semanas previas a la posesión fueron de homenaje al caudillo, incluyendo museo permanente de sus cosas, en el Palacio de Gobierno; pero, en el discurso de posesión del 24 de mayo del 2017, ya se percibió diferencias. -Por un tema de salud, el mismo día fue hospitalizado Correa-.



Los días siguientes, los entornos del poder -cerca del 90% de éstos - fueron copados por los del correato -hasta con fotos grupales, con Correa y Moreno-; pero, las diferencias se profundizaron y la mayoría de los del entorno se pusieron la camiseta de Moreno -no sé cuánto caso le han hecho a éste o pasaron a dominarlo; y, quizás hoy asumen que deben retornar al alineamiento con el caudillo-. La tacha de traidor contra Moreno fue la consecuencia.



Realmente, Moreno abrió espacios de libertades y respeto, pero en contratación pública y otras decisiones, los del correato siguieron dominando.