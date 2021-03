De sombras y luces

En estos días marcados por la pandemia y la fragilidad de nuestra vida personal y política, en los que tanta gente sufre, he hablado largo y tendido con una mujer asolada por el dolor. Se trata de una mujer inteligente y sensible que, en medio del caos del covid, se ha preguntado dónde está Dios y el por qué de su silencio.

Su pregunta es legítima y, al mismo tiempo, profundamente dramática. Es la pregunta de una persona, de cualquier persona, que experimenta, a lo largo y ancho de su vida, el límite de la condición humana. Las suyas son preguntas que tienen una enorme fuerza de concreción, porque son “sus” preguntas y surgen muy desde dentro. Preguntas que se hace ante la muerte de la persona amada y la terrible soledad que muerde sus entrañas, incapaz de llenar el vacío de su corazón. Más allá del dolor personal, son las preguntas de siempre, las que, desde antiguo, se hacen, se hicieron y se harán los filósofos y los poetas y, por supuesto, los grandes buscadores de Dios, cuantos tratan de escudriñar los fondos del alma humana. Ingmar Bergman, cineasta del blanco y negro, profundamente comprometido con la condición humana, fue la voz de la soledad y de la muerte; en su filmografía, allí donde brota el manantial de la doncella, estábamos todos retratados con nuestras miserias, interrogantes, soledades y sufrimientos. Lo traigo a colación porque Bergman alimentó en mi juventud muchos de los interrogantes que, después, acompañaron mi vida entera.



De su mano (y de muchas manos más) comprendí que acercarse al misterio del hombre era, a la postre, acercarse al misterio de Dios. Quizá porque el hombre no puede encontrar en sí mismo las respuestas que busca. Nos guste o no, no tenemos todas las respuestas ni todos los poderes. En la deriva de la vida, si nuestros sueños se cumplieran, siempre durarían poco. Y la muerte (perdón por nombrarla en estos tiempos difíciles) siempre nos deja suspendidos en el vacío. La muerte propia y la muerte, más dolorosa si cabe, de la persona amada. Ese es tu gran dolor, querida amiga, el tuyo, el mío y el de todos.

Hablar con mi amiga no fue fácil. No fue fácil persuadirla de que los cristianos siempre vivimos a la sombra de la cruz. Y que la fe no nos libra de experimentar el límite de la condición humana, su fragilidad y su realidad fuertemente vulnerable. Pero, con humildad, también sabemos que la última palabra no la tenemos nosotros ni nadie como nosotros, sino Aquel que puede colmar la esperanza humana y sanar para siempre su corazón herido.



Morir se acaba pronto, escribía José Luis Martín Descalzo, y lo que queda es la fuerza de Dios, ese latido arrítmico que atraviesa la vida humana, transida de dicha y de dolor. Me hubiera gustado pacificar el corazón de mi amiga, pero también ella tendrá que esperar y en su momento acoger la experiencia ineludible de la entrega completa y del encuentro.