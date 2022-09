Con la soga al cuello

Hago referencia a la patrimonialización de bienes inmuebles y su contexto. Un buen día el dueño se entera de que la casa de sus antecesores ha sido declarada patrimonio de la ciudad y que tiene restricciones para transformarla para nuevos usos. Esta declaración trae cola: el bien tampoco puede ser negociado debido a que los posibles compradores no les interesaría si existe la carga de la conservación per secula seculorum. La gran mayoría de bienes heredados cuenta con múltiples legatarios; muchos de ellos sin el dinero suficiente para pagar por su conservación, tampoco conocen a ciencia cierta cuáles son los límites de las posibles modificaciones. Para ello debiera existir una empresa pública con especialistas consultores en relación permanente con los dueños, con la comunidad. Penalizar no es la solución.

Dos consideraciones adicionales: muchas de estas construcciones patrimonializadas no llevan una ficha que justifique a profundidad dicha nominación. Una vez más, no existe el número suficiente de especialistas contratados por el Estado/municipio que tengan un conocimiento sistemático para calificar y diferenciar el nivel del valor patrimonial. En este sentido, nos encontramos con nominaciones llevadas de manera deficiente. En consecuencia, hemos hecho un flaco favor a un grupo de personas que necesitan “mover” en el mercado tal o cual construcción. Empieza la cadena de favores o coimas con el fin de desvincular el bien del listado que consta en el Instituto Nacional de Patrimonio Cultural. Este proceso corrupto implica una erogación importante de dinero que muchos tampoco pueden hacerlo; otros pocos, por ética, no lo harían jamás.

La segunda consideración, es preguntarse por qué el mantener (e inmovilizar) un patrimonio debe recaer sobre el hombro de los propietarios privados que no cuentan con incentivos como préstamos del Estado a largo plazo a intereses convenientes, amén de otros beneficios. De seguir así, se seguirán abriendo las llaves de agua para que el patrimonio fenezca lentamente.