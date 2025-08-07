La novela política de ficción distópica “1984”, escrita por George Wells, transformó el léxico con fines represivos –la neolengua-, basado en el principio de que “lo que no forma parte de la lengua no puede ser pensado”, que popularizó los conceptos del Gran Hermano, omnipresente y vigilante, y la policía del pensamiento.

Algunos analistas encuentran paralelismos entre la sociedad actual y el mundo de “1984”, donde se manipula la información, se practica la vigilancia masiva y la represión política y social mediante actitudes totalitarias y fanáticas.

La sociedad orwelliana podría estar en curso en el siglo XXI por influencia de un liderazgo único, sometido a una propaganda alienante y la supresión de derechos adquiridos. Y la acción de cuatro ministerios ficticios, según Orwell: el Ministerio del Amor -el amor férreo al Gran Hermano y su ideología-; el Ministerio de la Paz, que se encarga de la guerra y lograr acuerdos a través del miedo; el Ministerio de la Abundancia, con una economía planificada que se sostiene en el racionamiento, al borde la subsistencia; y el Ministerio de la Verdad, creada para manipular y destruir los documentos del pasado, y lograr evidencias que coincidan con la versión oficial de la historia mantenida por el Estado.

Para lograr estos propósitos -según la trama de la novela-es necesario mantener una guerra eterna, entre tres superpotencias: Oceanía, Eurasia y Eastasia. ¿Y por qué guerra eterna? Porque los Estados no creen en la victoria ya que el propósito central es mantener al pueblo pobre, ignorante y fomentar el odio a los extranjeros.

Este mundo distópico relatado en la mejor novela del siglo XX, ha fundamentado teorías y prácticas de fanáticos, que manipulan la realidad, con el único fin de mantener y acrecentar la carrera armamentista de los tres Estados, con los siguientes lemas: “Paz es guerra”, “Libertad es esclavitud”, “Ignorancia es fuerza”.

Si les interesa el argumento de “1984” -que tiene ya un filme y varios documentales-, les invito a seguir a Winston Smith, el personaje principal de esta historia, en la que el Orwell extrapola las prácticas del comunismo y el fascismo que vivió George Orwell en el siglo pasado.

Inspirado o no en personajes históricos (Adolfo Hitler y José Stalin y otros), “1984” deja en el tintero muchas reflexiones sobre el poder y la denuncia de prácticas totalitarias llevadas a cabo por dictadores de antaño.

¡Y que la sociedad orwelliana no tenga imitaciones!