En octubre se celebrará en Roma en Sínodo de la Amazonía. Se trata de un gran proyecto eclesial que definirá nuevas líneas pastorales y ofrecerá a todos, creyentes y no creyentes, una visión más justa y realista tanto del tema ecológico integral, cuanto de los pueblos ancestrales. Desde hace un año no han faltado, tampoco en Ecuador, infinidad de asambleas locales, foros temáticos y encuentros, a fin de dar la palabra a los protagonistas amazónicos.

¿De dónde se parte? De la realidad de los pueblos amazónicos, de la necesidad de escuchar su voz, de un concepto integral y humanista de la ecología y de la necesidad de abrir nuevos caminos de atención para ellos. No es un tema simplemente ligado al territorio. La Amazonía, junto con la cuenca del Congo, son los dos grandes pulmones del planeta, siempre amenazados por la codicia humana. Gracias a Dios, hemos avanzado mucho en la conciencia ecológica, uno de los temas estrella en la preocupación de los jóvenes, pero el deterioro del planeta tierra es ya demasiado evidente como para vivir de espaldas a él.



También en Ecuador, a impulso de las nuevas tecnologías, ha quedado en evidencia la capacidad que el hombre tiene para explotar los recursos naturales. Es una gran posibilidad y, al mismo tiempo, una gran amenaza. Quizá porque muchos aún piensan que existe una cantidad ilimitada de energía y de recursos. Nada más falso. Desde la voracidad de grupos transnacionales (¿cuánto territorio ecuatoriano ha sido concesionado a las mineras?) y gobiernos inescrupulosos, asistimos a un concepto simplemente consumista de la naturaleza. Los que vienen detrás que arreen.



La naturaleza, tan rica y generosa en la Amazonía, en los bosques de Esmeraldas y en los páramos de Chimborazo, no puede ser un mero objeto de manipulación, como tampoco puede estar por encima de la persona humana y de las comunidades ancestrales.



El Sínodo dejará en claro que todos (personas, políticos, funcionarios, organizaciones sociales e iglesias) nos ubicamos ante una responsabilidad común. El mal que se acarrea cuando no se respetan los estándares internacionales, se ignora la vida y el futuro de los pueblos, se extiende la extracción minera a cielo abierto de forma absolutamente desorganizada y se contamina agua, aire y tierra, afecta al equilibrio del planeta y pone en peligro la vida de muchos pueblos indígenas.



El desarrollo económico tiene que respetar la integridad y los ritmos de la naturaleza. A ver si nos enteramos de que los recursos naturales son limitados y no todos son renovables. Y a ver si pensamos en qué mundo queremos dejar a los que nos sucederán.



Otra vez, gracias, Papa Francisco, por poner el dedo en otra llaga del mundo y levantar la voz a tiempo y a destiempo. Si seguimos hablando, pero no hacemos nada, más tarde será demasiado tarde.