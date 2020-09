De sismos e ismos

“Hay tres cosas que me sobrepasan, / y una cuarta que no logro entender: / El camino del águila en el cielo, / el camino de la serpiente sobre la roca, / el camino del barco en alta mar, / el camino del hombre por la mujer.” (Proverbios 30: 18-19 en Biblia de América). Hay dos cosas que me sobrepasan y una tercera que no logro entender: El camino de un juez por los abismos, / el camino de la Corte Constitucional (CC) sobre el hambre de la gente / y el camino de la casación del arroz verde alrededor de la posibilidad de que tres suplentes sean superiores a siete titulares.

Abismos: La CC expidió una sentencia. Justicia la tramitó y sentenció. Ganó lo de la CC. Perdió lo de la anti-CC. Este anti apeló a una Corte Provincial para que revocara la resolución del inferior. El juez de instancia de la Corte Provincial impulsó el proceso y ordenó mandatos judiciales para resolver el pleito. Se quemó tiempo y se quemaba más tiempo mediante la leña de llameantes recursos para dilatar la resolución de la lite. El caso volvió al tribunal de Provincia que demoraba su despacho. … Se dictó un auto que constituía un desacato a la sentencia que ese mismo tribunal había ordenado actuar. ¡Autogolazo! El juez ponente que dispuso el acatamiento era el mismo, en carne, huevo y hueso, que, después, iba a ignorar la sentencia que había mandado a cumplir, proponiendo de esta suerte, tal vez dolarizada, lo contrario, sin que hubiese variado la situación procesal.



¿Siguen algunos jueces manejando los autos en retro correístas? ¿Un galimatías armado al desobedecer un fallo constitucional? ¿La justicia ordinaria pasándose por el forro sentencias constitucionales? Pitos del respetable, porque para concluir la vergonzosa faena, se devolvió el toro crudo a los chiqueros, se ordenó el archivo de la causa, sin ejecutar integralmente las sentencias. Gran actuación de los ismos y sismos del correísmo, del inter-pretacion-ismo, del reglamentar-ismo, posibles solamente en el escenario de la Constitución de 2008. El caso se ha denunciado a la CC, que está obligada a despertar, pues las corridas de toros son inconstitucionales por obra y gracia del Gran Matador y su barra del pueblo soberano de Pichincha, representado por los Diablo-humas.

CC camina sobre el hambre de la masa, porque negó al presidente Lenin los 280 millones del impuesto a la renta anticipado, pese a que es prerrogativa del presidente la recaudación anticipada de tributos (Constitución de 2008, art, 164 y 165) en tiempo de una pandemia que ha matado más gente que todas las guerras juntas del Ecuador violado. Decisión política por los cuatro costados del argumento exhibido. ¡Y acaba de doblar la carga de la alfalfa del burro de la Judicatura! La CC vive en las nubes.

Tres son más que siete. Posible por obra y gracia de Rafael del Gran Poder. ¿Tendremos este 3 de setiembre un jueves de cojones? Y si no, ¿cantaremos la Marsellesa?