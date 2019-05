Calzo 43 y estoy aún vivo con 90 aguaceros y medio año de sol. Pronto los gusanos reclamarán su banquete. Y yo me iré y seguirán los pícaros mintiendo. Estoy, pues, justificado, para hablar de mi madre.

Se llamaba Blanca, en memoria de santa Blanca de Castilla, madre de san Luis, rey de Francia. Nació en Cuenca el 24 de agosto de 1899 y murió el 3 de diciembre de 1978. Murió a 300 metros del río Tomebamba, en cuyas orillas crecen sauces llorones y acacias de amarilla flor.



A sus 34 años quedó viuda con cinco hijos: María de doce, Victoria de diez, Soledad de siete, Simón de cinco y Darío de solo nueve meses. A las chicas las puso en el normal Manuel J. Calle, mixto, mal visto en los años treinta. “¡Qué me importa lo que digan! ¡Que vivan de un trabajo hermoso y útil al país!” Soledad tuvo once hijos, la última, Olga, blanca y rubia, contrajo santo matrimonio con Manuel, shuar, que le dio tres varones y tres hijas, estas, muchachas de orquídea y cobre.



Mi madre vestía zapatos negros de taco bajo, medias negras, falda negra, blusa negra y manta de seda negra que le cubría de la cabeza a las rodillas, como usan las mujeres iraníes, razón por la que siempre he sentido cariño por el Ayatolá Jomeini.



Gran lectora era doña Blanca: los novelistas franceses y rusos del siglo XIX, los Episodios Nacionales de Benito Pérez Galdós, y los Novios de Alejandro Manzoni, que me leyó entero. Los sermones del dominico francés fray Enrique Lacordaire. Su nieto, Eliecer Cárdenas, jovencito aún, le leía el borrador de “Polvo y Ceniza”. Mi madre le comentaba, corregía y le daba un chocolate.



Beata de comunión diaria, priora de la Tercera Orden laica, fundada por santo Domingo de Guzmán en 1216. Amaba la política, participaba en las campañas presidenciales, se puso feliz cuando Camilo Ponce Enríquez llegó por un pelín a Carondelet. Siempre habló bien de Nela Martínez, su sobrina política. Gran conversadora, una Facebook de carne y hueso. Nos hacía rezar el mes de María con himno y todo. Cuando llegaba al verso “Que inoculó en Eva la sierpe infernal” leía “Que instiló en Eva la sierpe infernal”.



Era un baño turco: caliente y seca. Me gradué en la secundaria, llegué a casa: -“Mamá, ya me gradué de bachiller”. Me respondió: -“¡Qué bueno! y siguió cocinando. Con 18 años, me vine a Cotocollao a hacerme jesuita. No me acompañó al polvoriento aeropuerto. Me abrazó: “Si te despechas, vuelve no más”. Era el 6 de septiembre de 1946. Y volví despechado en 1972, año en que dejé el sacerdocio. Me recibió amorosa: “Si el corazón de una madre lo comprende todo, ¿cómo no te va a comprender Nuestro Señor? Dios escribe recto sobre líneas torcidas. En todo caso el apellido de tu padre se iba a perder. Mañana es primer viernes de mes; ven a misa a la capilla de las terciarias, para que mis beatitas murmuren”. Y después fuimos al parque Calderón para que digan los cuencanos: “Este colgó la sotana. Hijo de puta”.