Bien por la Judicatura

Los gobiernos democráticos liberales y burgueses ponen los medios necesarios a que los ciudadanos sean felices. Para ellos, una justicia procesal independiente es un bien primordial digno de mimo y de especial cariño. Los estados socialistas imponen la felicidad a sus ciudadanos, por lo que la justicia procesal debe estar sujeta a la cabeza del Estado, ya que este por naturaleza es bueno y justo. Los estados burgueses son pesimistas; los estados socialistas, optimistas. Sin embargo, en los primeros se ríe mejor, y en los segundos se llora mejor: dos modos de desahogo, vulgar la risa; romántico el llanto.

Tanto en las democracias burguesas como en las socialistas, el hombre es lobo para el hombre. En las primeras, el ciudadano es libre, al menos a primera vista; en las segundas, no, pero se acomoda para sobrevivir y calla y aplaude todas las políticas del Estado. En las burguesas, corre el riesgo de vivir. En las socialistas, corre el riesgo de morir. En las primeras, envidiará a los súper-mil millonarios; en las segundas, a los líderes del partido único: corruptos, gloriosos, siempre listos a morir por el pueblo. Ganadores los primeros; cínicos, los segundos. Y el pueblo bajo-bajo, estafado en uno y otro modelo. Estados Unidos, por ejemplo; Cuba, por ejemplo y Venezuela, también.



El gobierno del expresidente Rafael Correa Delgado dejó la administración de Justicia bien equipada de muebles y edificios. Y en ellos, metió la mano a la Justicia. Así se ha cumplido hasta ahora una copla que cae como anillo al dedo: “El casca-nueces vacías, / Colón de cien vanidades, / vive de supercherías / que vende como verdades”. (Antonio Machado, “Proverbios y Cantares”, XIX).



El sistema de Justicia en Ecuador ahora es independiente de Lenín Moreno; pero en él abundan lobos y jabalíes. El expresidente Correa mimó al Consejo Nacional de la Judicatura evaluador y administrador del resto del sistema. Corrompida la Judicatura, el resto se corrompe. Y así pasó y así sucedió. El nuevo Consejo –ahora sin el adjetivo Nacional- ha tomado su trabajo en serio. Presidido por María del Carmen Maldonado: alto coeficiente intelectual, alto talento analítico, alta fluidez verbal, alta valentía, alta formación académica de aquí y de ultramar, y los vocales Ruth Barreno, Jorge Moreno, Juan José Morillo y Fausto Trujillo, con Pedro Crespo como director General, no le van a la zaga en lo académico, aunque no sean, necesariamente, peritas en dulce. Tienen, sin embargo, sentido común, amor al país, coraje para disentir, y conciencia de que, de su buena conducta, hombría de bien, objetividad y ética dependen la inversión extranjera y la sanidad mental de los ciudadanos. En suma, pues, la Judicatura nos da motivos de optimismo.

