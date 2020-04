El 3 de abril de 2020, escribí este tuit / trino: “Obstáculos en las aduanas para ingresar insumos médicos que salvan vidas en esta crisis”, denuncia el ministro de Salud. Y añadí: “Necesitamos un decreto ejecutivo de urgencia para apresar, guardadas formas rápidas, a quienes juegan con la salud”. El 5 de abril, me llamó, con rara cortesía, doña María Isabel Vélez, subdirectora de Apoyo Regional del Servicio Nacional de Aduana del Ecuador en Quito, a nombre de la señora María Isabel Muñoz, directora General de Aduanas, en Guayaquil, para informarme sobre el nuevo rostro y la mística de Aduanas del Ecuador.

Al día siguiente envié este tuit: “Me equivoqué en mi trino sobre las aduanas por malinterpretar una noticia oficial. Ya estoy viejo. Me llamaron de aduanas con una bondad infinita y me explicaron con dulzura lo que hacen y con rapidez”.



Pasó una semana y María Isabel me informó de lo que hoy resumo: Hay, en Aduanas, un grupo de jóvenes decididos a servir y a ser testigos de que los cambios son posibles, porque, -dicen- “Queremos liderar la aduana con honestidad y vocación de servicio”.



Se preguntan cuál es el rol de una aduana dentro del contexto de una emergencia sanitaria sin precedentes.



Responden: Humanizar el servicio público dando significado a las tareas y competencias de cada funcionario para liderar con serenidad enfoque y visión de resultados, por lo que se debe 1. Asegurar el bienestar y la salud de funcionarios y usuarios. 2. Garantizar el ingreso de la ayuda humanitaria, que se hace presente a través de envíos de socorro y donaciones. 3. Garantizar el ingreso de insumos médicos para atender la emergencia, cuidando de que sean auténticos, no falsificados y que cuenten con normas mínimas de salud y calidad para no exponer la salud ni la vida de los ecuatorianos. 4. Garantizar el normal desenvolvimiento del comercio exterior, con un especial enfoque en insumos médicos, productos de primera necesidad, materia prima, y exportaciones, y 5. Garantizar transparencia.



Por esto, añade: “Desde el primer día de la declaratoria de la Organización Mundial de la Salud, de la pandemia del covid-19, y de la declaratoria del Estado de Excepción en el territorio ecuatoriano, la aduana del Ecuador empezó a trabajar para poder honrar los cinco frentes antes descritos, conformando una Mesa de Facilitación del comercio para la crisis covid-19, con el 12% del personal de la Institución de manera presencial y el 88% del personal en teletrabajo.



El liderazgo en emergencias sanitarias no puede quedar a merced de procesos burocráticos, debe vivirse, forjarse un día a la vez, implica estar siempre en los zapatos del otro y generar en los funcionarios la necesidad de dar resultados, de perseguir objetivos, de articular acciones entre varias instituciones y tomar cada caso como dueños de un proceso que debe culminar con éxito”.

Feliz error. ¡Adelante, jóvenes, esperanza nuestra!