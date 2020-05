Bajo el signo de la desconfianza

A la desconfianza en dirigentes y partidos políticos, en el Gobierno y las instituciones, se suma, en estos días, la desconfianza hacia el prójimo.

Ni la pandemia, ni la magnitud de la crisis económica y social han conseguido que movimientos políticos, sociales y gremiales en el país depongan sus actitudes beligerantes y lleguen a acuerdos mínimos.



Un crónico vicio de la cultura política nacional consiste en reducir el horizonte de la lucha por el poder a un enfrentamiento sin cuartel entre quienes ejercen el gobierno y quienes se hallan fuera de él. La política es una forma de guerra. Los opositores son enemigos. Quien ejerce el mando se atribuye el monopolio del bien; y endilga a los opositores la representación del mal.



Esa práctica viene de lejos: García Moreno la formuló cuando estaba por concluir su primer periodo presidencial: “Es necesario convencerse de que la República es la guerra, la guerra sin tregua, implacable, entre los hombres de bien y los perversos, entre el interés público y los intereses egoístas de unos pocos especuladores, entre el orden y la demagogia”.



En el otro extremo se ubica la experiencia democrática: su punto de partida es la confianza en todos, partidarios y opositores. Y sus actitudes básicas son la tolerancia, el respeto a la opinión divergente, el pluralismo, valores opuestos al maniqueísmo de autoritarismos y dictaduras.

El covid-19 incorpora un nuevo elemento de desconfianza: la sospecha de que nuestro próximo puede ser portador del virus. El temor al contagio nos lleva al confinamiento y la distancia.



Yo he vivido el encierro en la ciudad de Washington, que registra algo más de 4 000 contagiados y 200 muertos. La primavera llegó con los cerezos en flor y la fiesta de colores de las azaleas. Cuando había ganado terreno el uso de las mascarillas, salí de mi cuarentena: añadí a mi indumentaria, gafas y una gorra. Poca gente caminaba por el barrio. Delante de mí, una niña de unos tres años regresó a ver y, asustada, le pidió a su madre que le tomara en brazos en espera de que pase el enmascarado. Más allá, una pareja, también con el rostro a medias cubierto, se salió de la acera a la calle para aumentar el espacio de seguridad ante el riesgo ambulante. El recelo, el temor, la lejanía se imponen. No falta la ocurrencia escatológica que procede de las redes sociales: un parche en la parte trasera del pantalón de un joven advierte: si oliste…, es que no has observado el distanciamiento…



Pienso que aquí y en cualquier otro lugar del mundo, cobrará fuerza el hobbesiano “hombre lobo del hombre”. Este presupuesto para la desconfianza cambiará las relaciones interpersonales. Además, en el plano colectivo, será un incentivo para preferir los liderazgos autoritarios a los de índole genuinamente democrática.