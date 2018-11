Sexo con un cliente

@farithsimon



La profesión legal es particularmente sensible a las cuestiones éticas. La responsabilidad asociada al ejercicio de la abogacía plantea una serie de exigencias vinculadas a la legitimidad de una actividad profesional que tiene un impacto colectivo relevante.



Definir de forma correcta el rol de los abogados es la base de cualquier regla ética o código de conducta profesional. En nuestro país se mantiene, en términos generales, una visión prusiana al considerar que la abogacía cumple una “función social al servicio de la justicia y del derecho”. Esta perspectiva se encuentra en contradicción con una versión más liberal de la profesión legal: la representación de los intereses de quienes contratan a un profesional para que lo aconseje o defienda.



No se puede realizar un trabajo tan sensible sin apegarse a estrictas normas éticas. Los abogados garantizan el derecho a la defensa en el marco de un Estado de derecho, esto implica que toda persona pueda contar con una asesoría legal independiente en un sistema de justicia en que jueces y autoridades están sujetos, en la mayoría de casos, a las peticiones, pruebas y argumentos de las partes como base para tomar sus decisiones.



No todo vale en la profesión legal, cruzar ciertos límites amenaza a toda la sociedad. Sin mínimos éticos en el ejercicio de la abogacía todos estamos en riesgo, al final en el “todo vale” nuestros derechos, intereses, seguridad, familia y bienes van a depender de la capacidad de presión y negociación de los abogados y no de la justicia de nuestras causas.



Es una expectativa general que los abogados no actúen como mercenarios. No nos engañemos, hay miles que ejercen su profesión de manera correcta, profesional y ética, pero existen muchos que lo hacen de forma indebida, deshonesta y tramposa, afectando a sus colegas, clientes y al sentido general de justicia.



A partir de la aprobación del Código Orgánico de la Función Judicial, en 2009, el control de la profesión legal se comparte entre el gremio (los Colegios de Abogados), los jueces y el Consejo de la Judicatura. Muchas reglas de actuación profesional se encuentran en la ley, pero se requiere de códigos de conducta, siendo el Consejo de la Judicatura el órgano responsable de dictar dicho instrumento. Lo hizo hace pocos días pero cometió un desatino tan grande, que estuvo vigente apenas unas pocas horas. Tenía problemas de fondo, violaba la Constitución y parecía ser una copia vil de un instrumento similar de otro país, lo que provocó una amplia protesta. Su aprobación, y posterior derogación, golpea fuertemente a un ya debilitado Consejo de la Judicatura de transición. Esperemos que este bochornoso error no cierre la puerta a un debate nacional serio sobre la actuación de los profesionales del derecho. Buena falta nos hace. Mientras tanto, la regla sobre el sexo consensual con clientes, pasará a la historia jurídica como uno de los mayores desatinos de estos tiempos.