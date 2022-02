Sería un grave error

“Fusionar en un juez las dos competencias (juzgar y administrar) es un grave error. Un juez no debe convertirse en un administrador”.

Suponer que los múltiples y complejos problemas que afronta la administración de justicia se solucionarán con la eliminación del Consejo de la Judicatura es, por decirlo suavemente, una pretensión francamente ingenua. Al contrario, los problemas empeorarían, por la razón que se indicará de inmediato. Hay que reiterar, además, rectificando lo que se ha dicho, que un organismo similar existe en muchísimos países.

La supuesta solución consistiría en traspasar a un juez, digamos al presidente de la Corte Nacional, o a una sala de la Corte, las funciones administrativas que están actualmente a cargo del Consejo: concursos, gestión presupuestaria, disciplina y sanciones, etc. Y esa es la cuestión de fondo: los jueces están para juzgar, no para cumplir tareas de una naturaleza absolutamente distinta. Fusionar en un juez las dos competencias es un grave error. Un juez no debe convertirse en un administrador.

Por supuesto, entonces, que hay que mantener este Consejo, pero sí debe ser reformado en su integración y en la forma de designación de sus miembros. Actualmente, el Consejo de la Judicatura se integra con representantes de organismos del Estado lo que le confiere un inadecuado carácter político.

Las distintas legislaciones tienen varias fórmulas para integrar esta entidad. En algunos casos se conserva una representación política minoritaria, pero lo más importante es la representación no política: la de los propios jueces, la de los colegios profesionales de abogados, la de las facultades de Derecho, es decir de quienes se relacionan en forma directa con el ámbito judicial. La anterior legislación ecuatoriana tenía, en esa línea, una fórmula interesante.

Definitivamente, lo que sí debe eliminarse es la participación del Consejo de Participación Ciudadana en el proceso de designación. Se ha repetido una y mil veces que hacia allá debe apuntar cualquier reforma constitucional. Ese es el organismo que sobra y estorba en la actual estructura institucional del Estado.