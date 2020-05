No sería humanitario

Otorgar crédito tributario a las contribuciones que prevé el proyecto de Ley Humanitaria sería mezquino porque se estaría legislando con criterios de codicia y egoísmo, pues humanitario es promover el bien de las personas que enfrentan desgracias ajenas e inesperadas. Dejemos que este criterio permanezca en la conciencia del Partido Social Cristiano y abramos el corazón para derrotar a la insolidaridad. Contribuyamos todos a aliviar el dolor de los nuevos pobres siempre que dichos fondos sean administrados por personajes impolutos, experimentados e imparciales para evitar que se cuelen los que no necesitan ayuda.

Tampoco sería humanitario si estas pequeñas contribuciones se van a cercenar cuando sabemos que la pandemia está lejos de terminar y que el 60% de los ecuatorianos mayores de 20 años tiene la posibilidad de contagiarse en este año. Si es humanitario que los empleados que ganan sueldos formales, que son una minoría privilegiada, ayuden a los desempleados.



Humanizar es entender el momento que vivimos y actuar limpiamente para impedir que las pequeñas empresas quiebren en cascada, evitar que la clase media baja vuelva a ser pobre y que la mancha de la extrema pobreza sea tan grande que el país explote.



El egoísmo pernicioso cree que el remedio es endeudarse más, sin reparar que en esta crisis mundial los inversores más bien se retiran de los países emergentes y por eso solo prestarán al Ecuador si ven que la población adinerada contribuye a frenar la devastación del país, admitiendo que todos los ecuatorianos vamos a disminuir nuestros ingresos, sin remedio.

Ningún país va estar seguro y el Ecuador menos. Estamos sufriendo la muerte de miles de ecuatorianos y no interiorizamos esta desgracia.



Lo que ha ocurrido en Guayaquil por negligencia o ignorancia - pues ya padecía una epidemia de dengue en febrero - nos avergüenza ante el mundo y a nadie le duelen los muertos. Solo la gente pobre llora sin lágrimas, mientras el Vicepresidente deambula por los hospitales sin tener sentido de lo importante y la Alcaldesa de Guayaquil, luego de 50 días, no ha podido coordinar con el Gobierno para trabajar juntos y no duplicar gastos.



Como el sector público no tiene para invertir toca a la empresa privada poner en valor los dineros ociosos que tiene en el exterior y traerlos para producir y salvar la dolarización, pero mas bien ocurre lo contrario cuando se informa que en este año ya sacaron USD 829 millones. Las grandes empresas –monopólicas u oligopólicas - pueden resolver solas y no necesitan que nadie les rescate, excepto las más afectadas como las de turismo y de las flores. Francia, Dinamarca, Polonia siguiendo las normas de la Unión Europea no van a rescatar a las empresas que tienen sedes en paraísos fiscales. Humanitario es que quienes honestamente han acumulado bienes y riqueza contribuyan en función de su patrimonio a aliviar a la población vulnerable que en su momento contribuyó a esta acumulación.