Ser humano y poder

Se ha dicho que las matemáticas son las ciencias duras al igual que las ciencias naturales. Las ciencias sociales han sido consideradas como las más fáciles de aprender. Sin embargo, en la práctica se constata que lo contrario está más cercano a la realidad. Las matemáticas son ciencias construidas por el ser humano. Si a los estudiantes se explicara con paciencia y pedagogía apropiadas el cómo nuestros antepasados poco a poco fueron construyendo las operaciones matemáticas, no serían complicadas. Se evitaría el memorismo y el mecanicismo.

Las ciencias naturales son más complicadas que las matemáticas, pues aquí el conocimiento se lo obtiene por descubrimiento de las leyes de la Naturaleza que sonbastantes irregulares. Pero, las ciencias más difíciles son las ciencias sociales. Esto se debe a que se trata de vidas humanas. Y, cada ser humano somos únicos. Cada uno tratamos de sobrevivir. Esto es así, desde el mismo momento en que millones de espermatozoides compiten para ser el primero en llegar al óvulo.

Esta esencia del ser humano se complica más cuando se trata del manejo del Poder. Se ha podido constatar de personas que eran asequibles, parecían desprendidas,serviciales etc., cuando no estaban en el Poder. Pero, cuando llegan al poder, se visibiliza el deseo de aferrarse al Poder y perpetuarse en el mismo. Muy pocos como el expresidente Mujica han tenido la capacidad de abandonar el Poder al término de su período para el cual fueron elegidos, a pesar de su popularidad. Por el contrario, muchos otros, siempre están conspirando para volver al Poder o mantenerse en el mismo: manipulan la justicia, asesinan, se asocian con mafias, etc. Para evitar estas dictaduras, sean con discurso de derecha o izquierda hasta ahora, solo existe un camino: la democracia. Ser demócrata requiere una dosis de sencillez y de humanismo.