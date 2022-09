La Corte Constitucional (CC) deberá en estos días emitir el dictamen a las 17 objeciones por inconstitucionalidad a la Ley de Comunicación. Es de entendimiento inequívoco que el proyecto aprobado por la mayoría correísta en la Asamblea Nacional, viola elementales principios en torno a la libertad de expresión, información y comunicación. Será útil para los jueces constitucionales, repasar el contenido de emblemáticas sentencias como aquella de la Suprema Corte en el caso New York Times vs. Sullivan (1964), o del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, en el caso Sunday Times vs. Reino Unido (1979), que dejan en claro la especial relevancia y trascendencia del derecho a la libertad de expresión, libertad de opinión y la de recibir y comunicar información, claves en la sociedad democrática de la tolerancia, la apertura y el pluralismo.

Asimismo, la CC no podrá prescindir del contenido de varias sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), como la de Olmedo Bustos vs. Chile (2001), Ivcher Bronstein vs. Perú (2001), Ricardo Canese vs. Paraguay (2004), Gabriel Kimel vs. Argentina (2008), Tristán Donoso vs. Panamá (2009). Imposible pasar por alto la sentencia en el caso El Universo, conocida como Palacio Urrutia y otros vs. Ecuador (2021).

Sólo para ilustrar, sirve mencionar la Sentencia del Tribunal Constitucional español (STC 158/2003), en especial lo expresado en el fundamento jurídico 6: “Cuando la Constitución requiere que la información sea ‘veraz’ no está privando de protección a las informaciones que puedan resultar erróneas, o sencillamente no probadas en juicio, pues las afirmaciones erróneas son inevitables en un debate libre, de tal forma que de imponerse ‘la verdad’ como condición para el reconocimiento del derecho, la única garantía de la seguridad jurídica sería el silencio”. En democracia el poder de censura lo posee la gente sobre el poder y no el poder sobre la ciudadanía.