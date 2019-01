¿Comenzó la transición?

Venezuela tiene desde la semana pasada dos presidentes, en consecuencia, atraviesa una crisis de “excepcionalidad institucional”.

Nicolás Maduro ganó las elecciones de mayo de 2018 de manera irregular y fraudulenta. Además, no permitió la participación de tres de las principales fuerzas políticas de la oposición, provocando que cerca del 50% del electorado se abstenga de votar. Por ello, el día de su posesión como presidente de la República Bolivariana de Venezuela, el pasado 10 de enero, asistieron apenas 4 presidentes de América Latina, siendo mayoritario el sentimiento de rechazo de la comunidad internacional.



Esto ha sido posible a través de la intervención y control progresivo de las principales funciones del Estado. Maduro no se posesionó ante el Asamblea Nacional (parlamento) sino ante el Tribunal Supremo. El establecimiento de estas instancias paralelas, irregulares e ilegítimas, invalidan lo actuado y hacen que el nombramiento de Maduro como presidente de Venezuela sea inconstitucional.



Esto orilló a que la Asamblea Nacional desconozca la semana pasada a Maduro y proceda a nombrar al titular del parlamento, Juan Guaidó, como presidente de la República. Sin embargo, la juramentación de Guaidó se basa en una lectura muy fina de la Constitución y de las leyes de Venezuela. El artículo 333 obliga a todos los ciudadanos a restaurar la Constitución cuando ha sido usurpada. Habla del caso de ausencia del presidente de la República y el poder que tiene la Asamblea de reemplazarlo.



No obstante, lo actuado por el legislativo ha sido contrarrestado con el espaldarazo que ha recibido Maduro de las Fuerzas Armadas. Y aunque el parlamento se ha pronunciado de manera contundente, este apoyo ha hecho que Maduro se mantenga firme en el poder.



¿Esto significa que ha dado inicio en Venezuela un periodo de transición? No. Esto se daría solo en el caso de que las protestas ciudadanas y la presión internacional provoquen la renuncia de Maduro. De lo contrario, lo que pasará en Venezuela es un proceso de fortalecimiento del régimen autoritario y narco-militar. La misma historia de Cuba. Solo les falta el bloqueo para en base de ello extenderse aún más en el poder. Esta jugada de Guaidó y la oposición no significa una recuperación del poder. Solo han recuperado, en cierto sentido, la iniciativa dentro de la arena política. Sin un apoyo mayoritario de la población, de los militares y otras instancias de poder va a ser muy difícil doblar el brazo al chavismo.



El diálogo podría ser otra opción. Siempre y cuando sea para negociar la entrega del poder de parte de Maduro y no alargar su permanencia. En ocasiones anteriores el diálogo no ha servido para nada. Mientras tanto, como ha dicho el ex alcalde de Caracas, Antonio Ledesma, Maduro “mata sin piedad, roba sin disimulo y condena al pueblo de Venezuela a un genocidio silencioso”. ¿Comenzó la transición? ¿Qué dice usted?