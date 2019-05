Este 14 de mayo inician su mandato las nuevas autoridades locales. A más de cumplir con lo establecido en sus planes de gobierno, los planes de desarrollo y ordenamiento territorial, los planes maestros o directores, institucionales y operativos, deben dar continuidad a la prestación de los servicios públicos y al ejercicio de sus respectivas competencias.

En el caso de que se ha haya dado un adecuado proceso de transición y las nuevas autoridades tengan más claro el panorama de cómo reciben la administración, es necesario que, con la finalidad de poder llegar con algún resultado y avance positivo al término de los 100 días de gestión, hagan un diagnóstico mucho más detallado de la realidad territorial e institucional.



El diagnóstico territorial apunta a conocer la situación del cantón en diferentes ámbitos: biofísico, sociocultural, económico, asentamientos humanos, movilidad, energía y conectividad. Esta información se encuentra en los planes de desarrollo y ordenamiento territorial (PDyOT). Pese a que las autoridades locales tienen la obligación de actualizar esl PDyOT durante los primeros meses de gestión, lo existente en el plan anterior puede ayudar a visualizar y detectar las principales problemáticas que tiene cada territorio y, en base de ello, articular acciones que se deberán realizar durante los primeros 100 días, durante el primeros 12 meses y los subsiguientes años.



El diagnóstico institucional, en cambio, se encamina a saber cómo está la institución como tal. En el caso de los municipios, la nueva autoridad subnacional debería saber cómo se encuentra su GAD en el ámbito del ejercicio de las competencias (uso y ocupación del suelo, vialidad urbana, servicios públicos, tránsito y transporte…) y en cada una de sus direcciones (financiera, rentas, planificación, obras públicas, catastros, etc). Con esta evaluación, el nuevo alcalde puede determinar con qué recursos (humanos, financieros y materiales) cuenta para atender los requerimientos territoriales, programar procesos institucionales y priorizar las acciones para los primeros 100 días.



Es recomendable que antes de iniciar su mandato la nueva autoridad local tenga en claro los siguientes aspectos: plan de gobierno, equipo de trabajo, disponibilidad de recursos, deudas y obligaciones pendientes, procesos de contratación, estado y avance de obras de las anterior administración, situación de la prestación de los servicios públicos (agua potable, alcantarillado .y manejo de residuos), ejercicio de las competencias, nivel de apoyo del consejo municipal y estrategia de gobierno, juicios pendientes, informes de Contraloría…



Como mencionaba antes, la autoridad local no debería concentrarse únicamente en los aspectos propiamente institucionales. Es fundamental que no pierda de vista las problemáticas territoriales. En otras palabras, promover el desarrollo integral a través de un modelo de gobierno transparente, participativo y democrático.