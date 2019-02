Empleo: realidades distintas

Generalmente la discusión sobre el mercado laboral, no solo en Ecuador sino en el mundo entero, se centra en cómo reducir la tasa de desocupación. Basta mirar el caso de varios países, en donde las demandas sociales por acceso a puestos de trabajo han desembocado en enormes movilizaciones que cuestionan de manera vehemente el statu quo, pues consideran que el sistema no permite oportunidades laborales especialmente a la gente joven. El desempleo es probablemente el nervio más sensible de cualquier tejido social.

Sin embargo, hay países en donde el tema laboral adquiere matices totalmente distintos. El problema ya no es la tasa de desocupación, al contrario, es la inexistencia de suficientes trabajadores para atender la demanda empresarial para la producción de bienes y servicios. Un ejemplo de aquello es Canadá, en donde su tasa de desempleo es la más baja de sus últimos cuarenta años. El reto que ahora tiene que afrontar el gobierno canadiense es la búsqueda de las condiciones necesarias para que su sector empresarial siga creciendo con acceso a una nueva mano de obra.



Según la Federación de Negocios Independientes de Canadá, las vacantes sin cubrir han aumentado el último año del 2.9 al 3.3 por ciento, lo cual se ha convertido en un enorme reto para cerca del 40 por ciento de medianas y pequeñas empresas. Este ha sido uno de los motivos por el cual el gobierno del Primer Ministro Trudeau, acogiendo el pedido de su sector empresarial, ha anunciado hace pocos días que abrirá las puertas a un millón de inmigrantes en los próximos tres años.



Una economía dinámica, pujante, con crecimientos sostenidos en los últimos años, más el envejecimiento de su población, hacen que el problema de Canadá sea totalmente distinto al de la mayoría de países del mundo, los cuales mantienen sus niveles de empleo distantes a la demanda de su población económicamente activa. Un claro ejemplo de aquello es Ecuador, en donde se ha reducido el porcentaje de ocupación adecuada y apenas 4 de cada 10 personas en capacidad de trabajar tienen acceso al pleno empleo, según las últimas estadísticas publicadas por el INEC.



El deterioro en las cifras del mercado laboral en el Ecuador debe preocuparnos a todos. Sin demagogia ni politiquería, hay que convocar a un gran acuerdo nacional por el empleo. Las Cámaras de la Producción, las organizaciones sindicales y el Gobierno deben ser actores fundamentales en la propuesta de un nuevo marco jurídico que aliente la inclusión de ese 60 por ciento de la población- especialmente joven- que actualmente carece de trabajo o se encuentra en la informalidad.



La reforma laboral no debe esperar más. Emular lo que otros países han hecho bien en este campo, nos llevará a que algún día no tengamos realidades tan distintas en materia de generación de empleo y oportunidades.